A szegedi búvárúszók voltak a Délmagyarország-Hági Szurkolói Klub vendégei - Kanyó vitte a labdát a meccsre

A Délmagyarország–Hági szurkolói klub hétfői vendégei: Gruber Kornél, Kosara Géza, Dimák Dávid, Varga Jázmin, Varga Réka, Kothencz Petra, Hajnács Lili, Kanyó Dénes, Márton Balázs.

– Ezt jól bevarrta! – értékelte Suárez gólját Kanyó Dénes, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub elnöke, edzője. Tegnap délután hazánk egyik legsikeresebb búvárúszó-egye- sülete volt a Délmagyar- ország–Hági szurkolói klub vendége. Gyorsan kiderült, hogy a csapatból többen is szeretik a futballt. Varga Réka a közelmúltban a magyar labdarúgó-válogatott két meccsét is Budapesten szurkolta végig– Elengedtem az edzésről! – mondta a világbajnok tréner Kanyó. Gruber Kornél a közelmúltban komoly elismerést vehetett át, a tehetséges versenyző idén „Jó tanuló, jó sportoló" díjat kapott. Gruber idén futballozott is, igaz, ezt az ujja bánta, amely eltört, de szerencsére már jól van, így készülhet a belgrádi világbajnokságra.A házigazdának szurkolok, mert sok orosz barátom van. Ha nem nyernek, akkor nagy lehet a baj, mert akkor biztosan „málenkij robot" lesz. Nem olyan vagyok, aki leül a tévé elé, és 90 percen keresztül szurkol, de a világbajnokságot figyelemmel követem. Ámulok és bámulok, hogy egy-egy játékos mire képes. Gyerekkoromban nem voltam nagy tehetség, általában akkor értem a labdához, ha ki vagy be kellett vinni a játékszert – nyilatkozta Kanyó Dénes. Azért senki se gondolja, hogy a búvárúszóknál nem kerül elő a labda. Edzőtáborok alatt hatalmas lábtengócsaták alakulnak ki. – Ezt azért kedvelem! – mondta a mester.A szegedi búvárúszók nem unatkoznak, volt olyan versenyző, aki hétfőn három edzésen vett részt. Komoly feladatok jönnek még, a felnőttek mellett a junioroknak is a törökországi Európa-bajnokság következik. Félidőben játszottunk a csapattal. Egy üveg tetejéről kellett egy pingponglabdát lepöckölni. Nem egyszerű feladat, végül a Délmagyarország-kupát a legfiatalabb murénás, Márton Balázs nyerte meg, nagy küzdelemben győzte le Varga Jázmint.