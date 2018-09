A szegedi Kis Máté a címvédésért bokszol

Várakozás

Gál László, Kis Máté felkészítője

– Taktikailag és erőnlétileg is próbáltunk változtatni. Azt kívánom, hogy az ellenfél, Baranyi Richárd is jó állapotban legyen, mert akkor igazán jó mérkőzést láthatnak a szurkolók. Mátéval rengeteget sparringoltunk Budapesten, kiváló ellenfelekkel kesztyűzött, így nagyon bízom benne, hogy megvédi az övét. Ám azt is tudom, hogy Baranyi is nagyon készült a visszavágásra.

Tale of the tape – A visszavágó. Ezen a néven fut a Félix Promotion péntek késő esti gálája, amelynek Budakalász ad otthont. A cím pedig az est fő mérkőzésére utal, amelyen a Szeged BC profija, Kis Máté, valamint a kecskeméti Baranyi Richárd lép a kötelek közé a félnehézsúly magyar bajnoki övéért.A meccsnek van előzménye, erre vonatkozik a visszavágó szó, hiszen még tavaly novemberben Salgótarjánban a szegedi ökölvívó egy irtózatos erejű testütéssel küldte padlóra Baranyit, és nyert – ez akkor kisebb meglepetésnek hatott, mert utóbbi versenyző volt a WBO félnehézsúlyú Európa-bajnoka is.– Néha-néha már izgulok, de azért olyan nagyon nem – mondta Kis Máté. – A saját bunyómat kellene ráerőltetni az ellenfélre, közben pedig olyan dolgokat találtunk ki, amely kellemetlen, és amellyel meglephetem Baranyi Richárdot. Budapesten több klubban is találtunk kesztyűzésre párt, sőt volt köztük válogatott ökölvívó is. Már nagyon várom a pénteki küzdelmet, száztíz százalékosnak érzem magam, és ez elég lehet a címvédéshez.Kis Máté az eddigi tizenhárom meccséből tizenegyet nyert, ebből nyolcat kiütéssel, míg két mérkőzése döntetlennel végződött. Baranyi tizenkilenc győzelemnél, ebből 13 kiütésnél és három vereségnél jár. Az esti eseményt az M4 Sport pénteken 21.50-től élőben közvetíti.(Fotó: Felix Promotion)