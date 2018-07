A Szegedi Korcsolyázó Egyesület volt a Délmagyarország-Hági szurkolói klub vendége - videó

Sok labdarúgó utánpótlás csapat megfordult már a Délmagyarország-Hági szurkolói klubban, de más sportágak neves képviselőivel is drukkoltunk a világbajnokság alatt, ezt a sort bővítette szerda este a Szegedi Korcsolyázó Egyesület, hiszen 12 ifjú tehetség mellett két olimpikon, Lajtos Szandra és Kónya Zsófia is velünk nézte a Horvátország–Anglia elődöntőt. A csipet csapat egy része el sem akarta hinni a gyors vezető gólt, de akadtak olyanok is, akik nagyon szorítottak a szigetországiakért.Szabó Krisztián, az egyesület vezetőedzője jó okkal nem tudott eljönni: jelenleg Budapesten a junior válogatott vezetőedzőjeként ténykedik, arra pedig különösen büszke lehet, hogy a nemzeti csapat keretében az egyesület három szegedi növendéke, Somodi Maja, Jászapáti Péter és Révész Gergő is szerepel. Mindhárman ott voltak az Európa-kupán, és három bronzéremből vették ki a részüket: Somodi Maja egyéniben 500 és 1000 méteren állhatott dobogóra, míg Révész Gergő a harmadik helyezett váltó tagja volt. Ozsváth Lili is a junior válogatott tagja volt, de sérülése miatt nem tudott szerepelni az Európa-kupán.A szegedi egyesület a korosztályos válogatottal együtt edzőtáborozott Mátraházán, most pedig már készül a szezonra, a megszokottnál jóval rövidebb pihenő után. Az idei ugyanis az első olyan szünet, amikor nem 6, hanem csak 3 hónap telik el a szegedi jégpálya használata nélkül, amit már jóval tovább vehet igénybe az egyesület is, és ez később az eredményeken is látszódhat. A sikerek persze eddig sem kerülték el az szegedieket: a hivatalos magyar ranglista szerint a legjobb vidéki egyesületről van szó, a második helyen végzett a szezonban, csak az MTK előzte meg a Tisza-partiakat. A csapat egyébként bővült, az olimpikon felnőttekkel együtt már 30 sportolóval foglalkoznak Lajtos Szandráék, toborzásuk sikeres volt, és persze az olimpiai szereplés is hatással volt a bővülésre.Apropó, ötkarikás játékok, a váltóval negyedik helyen végző Jászapáti Petra, Kónya Zsófia szegedi duóból utóbbi versenyző bejelentette: hosszabb pihenőt kért a szövetségtől, így most alacsonyabb intenzitású edzéseket végez.- Apróbb sérüléseim vannak, és a roppant megterhelő szezon is közrejátszott a döntésben – kezdte indoklását Kónya Zsófia. – Közel tíz hónapon át nagyon kemény és monoton edzések követik egymást, így most az olimpiai ciklus első évében úgy gondoltam, jobb lenne pihenni. A tanulmányaim miatt is jól jön, még két tanévem van pszichológia szakon – mondta az olimpikon, majd hozzátette: örök élmény lesz számára az idei ötkarikás játékok, és nagyon büszke arra, amit a váltóval elért.Beszélgetésünk előtt a Hágiban olyan játékra került sor, amelyre hétvégén is várjuk a helyszínen nevezőket: konzolon lehet FIFA-val játszani, akár az aznapi meccs is lejátszható, így tettek szerdai jelentkezőink is, a két csatából pedig Hanna és Csanád jött ki győztesen, jutalmuk pedig a világbajnokság hivatalos labdája volt, amelyek tehát a bronzmeccs és a döntő előtt is elnyerhetők.Püspök Fanni, Kis Virág, Szőke Petra, Kormányos Nina, Ozsváth Lili, Kalmár Levi, Kalmár Boti, Liszli Gábor, Vágfalvi Máté, Nagy Imre Ákos, Árendás Mihály, Paulik Marcell, Lajtos Szandra, Kónya Zsófia.