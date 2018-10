A szegedi közönség sokat segített Greennek - Élvezte a játékot a Szedeák kanadai játékosa

Négy sikeres hármas. Green játéka ezúttal is sokat jelentett a Szedeáknak. Fotó: Karnok Csaba

Négy meccs idegenben



Kemény időszak vár Andjelko Mandics csapatára, hiszen novemberben csak idegenben lépnek pályára Juhosék. Legközelebb szombaton az Alba Fehérvár vendégeként játszik a Szedeák, majd november 8-án, csütörtökön a Pécshez, 17-én a Körmendhez, 23-án pedig a Kecskeméthez utazik a csapat.

– Két elbukott meccs után játszhattunk a Debrecennel, nehéz szituációban voltunk, de a lényeg, hogy megoldottuk – kezdte Tyrell Green, aki 19 ponttal vette ki a részét a Naturtex DEAC elleni szombati sikeréből. – Keményen kellett dolgoznunk az egész meccsen, az elején a mennyekben voltunk, de aztán a poklot is megjártuk. A második félidőben összeállt a védekezésünk, ez lehetett a kulcs – értékelt a kanadai légiós.Green ezúttal is a szegediek legjobb triplázója volt: a negyedik negyedben mutatott játékával, valamint elsüllyesztett három trojkájával nagy szerepet vállalt a győzelemben. – A negyedik játékrészben elrontottam az első dobásomat kintről, próbáltam továbbra is koncentrálni. Ahogy jött az első, éreztem, hogy lehet még bennem több, biztattak a társak is. Az egész csapat nevében nagy köszönettel tartozunk a szurkolóknak, akik rengeteget segítettek, többek között nekem is, hogy így menjenek a dobások. Élveztem a játékot, örülök a győzelemnek, de megyünk tovább, nehéz feladatok várnak ránk – utalt Green arra, hogy legközelebb csupán december 15-én játszik az újszegedi sportcsarnokban a Naturtex-SZTE-Szedeák.