A szegedi parakajakos Suba Róbert is az év legjobbja lehet

A tavalyi dobogósok közül csak Cseh László jelölt idén is a férfiaknál Az év sportolója címre, amelyről 60. alkalommal szavaznak a Magyar Sportújságírók Szövetsége tagjai. A legjobb tíz közé sem a 2016-os első Szilágyi Áron, sem a második Imre Géza nem került be. Cseh 2006-ban és 2015-ben is kiérdemelte már az elismerést.Az év fogyatékos férfi sportolója kategóriában jelölték az NKM Szeged paralimpiai második parakajakosát, Suba Róbertet is, aki 2017-ben két ezüstérmet is szerzett a világbajnokságon.

Az M4 Sport – Az év sportolója 2017 díjátadó gálára élő televíziós közvetítés keretében január 11-én, csütörtökön 19.30 órától kerül sor. Az M4 Sport Sportreggeli című adásában péntekig ismerteti a kategóriák jelöltjeit.Baji Balázs (atlétika)Cseh László (úszás)Fucsovics Márton (tenisz)Hanga Ádám (kosárlabda)Korpási Bálint (birkózás)Liu Shaolin Sándor (rövid pályás gyorskorcsolya)Michelisz Norbert (autósport)Milák Kristóf (úszás)Szatmári András (vívás)Veres Roland (kick-box)Boronkay Péter (para triatlon)Csernai Tibor (alpesi sí)Hocza Róbert (gyorskorcsolya)Kóka Zoltán (asztalitenisz)Kurucz Tamás (hófutás)Osváth Richárd (kerekesszékes vívás)Péter Dávid (gyorskorcsolya)Tóth Attila (asztalitenisz)Velkey Ádám (atlétika)Gulácsi Péter (Leipzig)Kádár Tamás (Dinamo Kijev)Kalmár Zsolt (DAC Dunaszerdahely)Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva)Davide Lanzafame (Budapest Honvéd)Nikolics Nemanja (Chicago Fire)Sallai Roland (APOEL)Szalai Ádám (Hoffenheim)Szoboszlai Dominik (FC Liefering)Varga Roland (FTC)