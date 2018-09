A szegedi Titán TC atlétái halmozták az ob-érmeket

3 ob-érmet is szerzett. Szeges Richárdnak bejött az akadályfutás, edzőjét is meglepte érmeivel. Fotók: Török János

Titánok. A szegedi egyesületben mindig vannak tehetségek.

Menyhárt Zoltán irányításával a Titán TC szakmai stábja és versenyzőik rengeteg szép utánpótlás-eredményt tudhatnak maguk mögött, ezekről hagyományosan be is számoltunk, köszönhetően a vezetőedző rendszeres tudósításainak. A szakember huszadik szezonját tapossa a szegedi egyesület trénereként, kollégáival sok tehetséges atlétával foglalkozott már, és csak azért nem írhattunk felnőtt szinten hasonló sikerekről, mert a tanulmányok és a minőségi rekortánpálya hiánya általában nem engedték kiteljesedni a közös munkát.Pedig mindig van potenciál a saját nevelésű tehetségekben. Pár éve cikkeztünk például Répássy Hannáról, aki a korosztályos világcsúcsot ostromolta, azóta a jobb körülmények miatt is Győrbe igazolt. Mostanság Fekete Gábor volt a legnagyobb név, aki 400 méter síkfutásban akár nemzetközileg is szép karrier előtt állhat, ő most tanulmányai miatt kölcsönben a Ferencváros színeiben sportol. Akadnak még páran, akik elszakadtak Szegedtől, de a 75-80 titános között mindig vannak nagyon ígéretes fiatalok, így a motiváció is állandó.– Most például Burkus Barnabás előtt állhat szép eredménysor, hiszen a futáshoz remek alkata van, Toronyi Gergely pedig a junior válogatott tagja – kezdte a beszélgetést Menyhárt Zoltán, és nem állt meg a felsorolással.– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy idén hat korosztályos bajnoki érmet gyűjtöttünk be – árulta el a tréner.Elsőként a két testvér, Kovács Árpád és Kovács Brigitta eredményeit emelnénk ki, hiszen a fedett pályás ob-n Árpád 60 méteren magyar bajnoki címet szerzett, de távolugrásban is jeleskedett, ebben a számban hazánk második legjobbja lett a korosztályában. Boglárka is szerzett egy ezüstérmet 300 méter síkfutásban.A másik három ob-medált egy makói ifjú titán, Szeges Richárd szerezte: a mezei bajnokságon 2500 méter futásban lett ezüstérmes, majd jöttek a nem várt medáljai.– Tavaly került a csapatunkba, a brnói Európa Játékokon rögtön győzelemmel kezdett 800 méteren, viszont a testalkata és fejlődése miatt kipróbáltuk vele az akadályfutást, ami remek döntésnek bizonyult – mesélte Menyhárt, hiszen Szeges Richárd edzőjét is meglepve az idei egyéni magyar bajnokságon 1000 méter akadályfutásban aranyérmes lett, 2000 méteren pedig ezüstérmes.A már említett brnói Európa Játékokra 2011 óta minden évben járnak a Titán TC legjobbjai, az idei viadalt jövő héten rendezik. A rangos nemzetközi eseményen ezúttal 14 nemzet több mint 1600 sportolója méri össze tudását.– Hagyományosan ez az év legjobban várt eseménye, egyben a szezon lezárása. Az idény végeztével is vár ránk munka és egyeztetés, hiszen januárig van szerződésünk a SZEOL-pálya használatára. Ha elkezdődik a tervezett csarnok építése, új, lehetőleg rekortánpályás otthonra kellene találunk. Azért dolgozunk, hogy ezt az álmot megvalósítsuk – mondta Menyhárt Zoltán vezetőedző, akinél az atlétika iránt érdeklődők a 70/599-0699-es telefonszámon kaphatnak további információkat az edzéslehetőségekről.