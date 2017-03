A Szentes került előnybe Szegeden

Eljött a párharc, amely Csongrád megye mindkét OB I-es női vízilabdacsapatának a legfontosabb a szezonban, hiszen a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem és a Hungerit-Szentesi VK egymás ellen csatázik a negyeddöntőben. A legjobb négy özé kerüléshez önbizalomra mindenképp szükség van, ami először inkább a Kurca-partiakon érződött, de a SZUE-ban pár perc puhatolózás után alaposan változott a helyzet. A szegedieknél Pengő étszer egymás után villant, majd a hazaiak annyira elkaptá a fonalat, hogy Lengyel Dominika ejtésből, ádár egy fineszes elnézős csel után, Gémes pedig egy kapufáról bepattanó lövéssel volt eredményes. Minden a Szeged malmára hajtotta a vizet, a vendégek ét kapufája már csak hab volt nekik a tortán.Brávik végül megtörte a szentesi jeget, ami a harmadik negyedben meg is látszott: sokkal inkább rangadó íze lett a meccsnek, olykor szép megoldásokkal, olykor kapkodással. “Türelem, türelem!" – ezt a kulcsszót hallottuk idő éréseknél, a taná jogos volt, 9–7-nél érződött, még bármi benne van a pakliban, ha valaki higgadtan extrát hoz. Mihály Kinga ekkor pókerarccal és egy szép ejtéssel tette újra szorossá az összecsapást, aztán egyenlített is. Ilyenkor jön jól egy klasszis rutinja, és Bujka Barbara meg is villant – aztán az szája vérezni kezdett –, majd Hevesi egalizálása után jöttek az ötméteresek. Gémes rontott, Tóth Eszter védte Rybanska lövését, majd az ísérletnél Pengő keze megremegett, a szinte özépre tartó labdát simán fogta Lekrinszki. A Hungerit így előnybe került, kedden 17 órakor folytatás Szentesen.Női vízilabda OB I, rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Besenyei, Füzesi.Tóth E. (7 védés) – LENGYEL A. 2, Miklós 2, Gémes ádár 2, Pengő 2, BUJKA 3. Csere: Lengyel Dom. 1, Tóth P., Árkosy. Vezetőedző: Molnár Péter.Lekrinszki (8 védés) – HEVESI 6, Urvári, Brávik 1, FARKAS övér-Kis 1, Pantovics. Csere: MIHÁLY 3, Tóth 1, Rybanska. Vezetőedző: Tóth Gyula.Gól – emberelőnyből: 9/1, ill. 9/4.Ötméteresből: 1/1, ill. –.Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szentes javára.– Türelmetlenül támadtunk, döntő szituációkban nem döntöttünk jól, az utolsó támadásunkat pedig lövés nélkül fejeztü be, ami sokatmondó.– Nem voltunk olyan jó , mint vártam, feszesen játszottak a lányok, de a győzelem a lényeg.