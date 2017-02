A Szentes tehetségei több nemzeti csapatban is bizonyítanak

Csütörtökön pótolnak



A női vízilabda OB I kilencedik fordulójából az ónoes eső miatt elhalasztott Hungerit-Szentesi VK–Honvéd mérkőzést csütörtökön 17 órától Szentese, a városi sportuszodában pótolják.

Lekrinszki véd. Ő is szép jövő előtt áll. Fotó: Vidovics Ferenc

– Egységes volt a csapat, a fiatalok nem lógtak ki, teljesen pozitív a kép – ezt Bíró Attila szövetségi kapitány nyilatkozta, miután a többek között Keszthelyi Ritával, Kisteleki Hannával, Bujka Barbarával és Gangl Edinával is felálló magyar női válogatott a világligában 16–6-ra kiütötte a franciákat.Fontos ezt megjegyezni, ugyanis a szakember hat nagyon fiatal tehetségre célzott, akiknek megelőlegezett bizalommal lehetőséget adott, hárman közülük pedig a Hungerit-Szentesi VK játékosai. Lekrinszki Gina, Farkas Tamara és Tóth Csenge élt a lehetőséggel, de nemcsak a felnőtteknél, hiszen a korosztályos válogatottal – az akkor épp betegeskedő Farkas nem volt ott – az ifjúsági világbajnokságon nyolcadik helyen végző együttesben is szerepeltek, ahogy egy másik szentesi ígéret, Mihály Kinga is. A hab a tortán: már a 2000-es születésűek nemzeti csapatában is képviseltetik magukat a Kurca-partiak, korosztályuk legjobbjai között ugyanis rendre szerepel Szabó Krisztina és Sebők Zsófia.A szentesi szurkolók tehát nagyon büszkék, hiszen a város szülötteiről és saját neveléséről van szó – olyannyira, hogy például Tóth Csenge a Hungerit vezetőedzőjének lánya. Mesterét és édesapját kérdeztük arról, milyen lehetőségek állnak a tanítványai előtt.

– Rengeteg potenciál van bennük, és ha szabad ezt mondanom, akkor most ők a legjobbkor vannak a legjobb helyen – kezdte válaszát ifj. Tóth Gyula. – A legjobbkor azért, mert a válogatott érdekében úgy változtatták az élvonal lebonyolítását, hogy sokkal több mérkőzés legyen. Ez mindenkinek jó, de a változás legnagyobb nyertesei pont a mi fiatal válogatottjaink, hiszen az ő korukban érhető így el a legnagyobb fejlődés. A legjobb hely pedig azért Szentes, mert kevés felnőttkorú játékos híján a mi csapatunkban kaphatják a legtöbb lehetőséget.A szentesiek reménységei nem akármilyen terhelést kapnak, hiszen a megnövekedett meccsszám ellenére az utánpótlás- és a felnőttcsapatban is szinte végigjátsszák a bajnokikat, erre jön ráadásként a kupaszereplés, a válogatott-edzőtáborok és persze a tanulás.– Mentálisan és fizikálisan is komoly terhelésnek vannak kitéve ettől a szezontól, de bírják szusszal. Szükség is van erre, hiszen szép jövő előtt állhatnak. Lekrinszki Gina remek kapus, rendkívüli fizikummal, Mihály Kinga gyors kezű szélső, Farkas Tamara univerzális játékos, hiszen az ifjúsági válogatott első számú centere, de kapás oldalon is bevethető, Csenge lányom pedig korosztálya egyik legjobb bekkje. A náluk fiatalabb Szabó Krisztina és Sebők Zsófia is kiváló adottságokkal rendelkező tehetség – sorolta a büszke tréner.