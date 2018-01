A szerb dobogóssal meccselt a Szeged-Grosics Dorozsmán - galéria

Kiskundorozsmán játszott felkészülési mérkőzést a Szeged 2011-Grosics Akadémia, Goran Kopunovics együttese az FK Szpartak Szabadkát fogadta a műfüves pályán.Magas ritmusban kezdődött a találkozó, Zádori előtt adódott egy ziccer, de labdája elakadt Osztojicsban, majd Szavkovics is gólt szerezhetett volna pár perccel később. Negyed óra elteltével egy ívelt labdát vett át Nikolics, az ősszel a szerb élvonalban nyolcszor eredményes támadó pedig nagy erővel lőtt Molnár Péter kapujába húsz méterről. Mintegy tíz perccel később Szavkovics már pontosabb volt, mint korábban, egy villámgyors kontrát vitt végig a Szabadka, amit góllal fejeztek be. Negyed órával a szünet előtt egy három az egy elleni szituációt követően Szabó Péter szépített, azonban Cecarics egy szöglet után lőtte ki a bal felsőt.A fordulás után többnyire mezőnyjáték folyt a pályán, mindkét oldalon beszálltak a fiatalok. A Szeged-Grosics kapufáig jutott, a Szpartak pedig a végén még egy szabadrúgás után az ötösre berobbanó Sztamenkovicsnak köszönhetően a negyediket is meglőtte.Mezőnyben abszolút egyenrangú partnere volt a szerb élvonalbeli ellenfelének a Szeged-Grosics, ám a tizenhatos előtt veszélyesebbek voltak a szabadkaiak, akik megérdemelten nyerték meg a találkozót. Germán Tamásék szerdán az élvonalbeli Balmazújváros vendégei lesznek legközelebb.Felkészülési mérkőzés. Kiskundorozsma, vezette: Bálint Attila.Molnár P. - Tamaskó, Papp F., Farkas M., Katona, Horváth A., Nicorec, Kertész, Germán, Zádori, Szabó P. Játszott még: Szántai (kapus), Kasuba, Causic, Zabari, Pászka, Povázsai, Molnár J., Hegedűs, Balogh G. Vezetőedző: Goran Kopunovics.Osztojics - Vukcsevics, Kerkez, Calasan, Jocsics, Torbica, Duricin, Szavkovics, Cecsarics, Nikolics, Sztojkovics. Játszott még: Jovics (kapus), Dunderski, Medics, Tekijaski, Sztamenkovics, Lucsics, Pavlovics, Matijevics, Krmar, Pantics, Popovics, Tomovics. Vezetőedző: Alekszandar Veszelinovics.Gól: Szabó P. ill. Nikolics, Cecarics, Szavkovics, Sztamenkovics.Goran Kopunovics: - Csak két hete dolgozunk, a Szabadka nem a mi szintünket jelenti. A kapott gólokból megtanulhatjuk, hol a hiba. Ha ilyen agresszivitással fogunk játszani, akkor jobbak leszünk, az NB II-ben pedig ez elég lehet arra, hogy annyi pontot szerezzünk, hogy kényelmesen befejezzük ezt a szezont, és építhessük a következő idényt. Még öt hét kőkemény munka vár ránk.