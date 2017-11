A szezon első hazai bajnokiján kikapott a ContiTech a tatabányától - Biztató volt a védekezés

Varga Péter: – Több volt bennünk ezen a mérkőzésen, de rutintalanságunk miatt ezt nem tudtuk megmutatni. A védekezésünk jó volt, de a végjátékban pár hibát vétettünk. Óriásit küzdöttek a fiúk, ez a meccs erőt adhat a későbbiekre. – Több volt bennünk ezen a mérkőzésen, de rutintalanságunk miatt ezt nem tudtuk megmutatni. A védekezésünk jó volt, de a végjátékban pár hibát vétettünk. Óriásit küzdöttek a fiúk, ez a meccs erőt adhat a későbbiekre.

– többen is ezt jegyezték meg, miután beléptek a felújított újszegedi sportuszodába. A sátor ugyan maradt, de sokkal jobban fest a környezet. Ezután minden szurkoló az új arcokat figyelte, hiszen két, saját nevelésű pólós maradt az előző idényből Molnár Dávid és Zsigri Bence személyében. Aztán rákezdett a B közép, és a dobszóra fél év után az első hazai bajnoki is elkezdődött.Sajnos nem indult jól a várva várt derbi: rögtön két góllal elhúzott a Tatabánya, míg a túloldalon gyenge lövéseket eresztettek el a Szeged ifjú titánjai. A kezdeti bizonytalanság után Varga Péter rendezte a sorokat a védelemben, Molnár Dávid mutatott egy szép védést, majd Korbán Richárd megtörte a hazai gólcsendet. Sőt, a második negyedben egyenlítettek is a hazaiak, akiket az első két játékrészben többször is segített a kapufa.Nem a gólözönről, inkább a birkózásról szólt az összecsapás, de legalább izgalmas volt. 3–4-nél volt egy bosszantó emberelőnyös akció, amely végén eladták a labdát a srácok, de hátul magabiztosak és hatékonyak voltak, a Tatabánya többször lövésig sem jutott. A Szeged rögtön javított, a kettős emberelőnyt ugyanis Farkas Kristóf egalizálta. Továbbra is kemény csatákat vívtak a játékosok, a Szeged viszont nem tudott előnybe kerülni, az utolsó percekre 4–5-ös eredménnyel fordult. Ezúttal a vendégekkel volt többször kapufa, egy támadáson belül kétszer is eltalálták a hazaiak, pedig szépen kijátszott támadásuk volt. A végén egy-két hazai és játékvezetői hiba is hozzájárult, hogy a Tatabánya 7–5-re nyert, de a lényeg, hogy erre a teljesítményre lehet építeni.