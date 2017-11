A szezonban már másodszor lett gólvadász Hatvani József, az SZVSE játékosa

Ebben a szezonban másodszor lett a hétvége gólvágója az SZVSE támadója, Hatvani József. A Zsombón szerzett „négyese" után ezúttal öt találat kellett ehhez a címhez: csapata hét góljából komoly részt vállalt, hiszen még egy gólpasszt is kiosztott Rózsának.– Nehezebb mérkőzésre számítottunk, így meglepő volt számunkra is, hogy ilyen simán nyertünk – mondta Hatvani. – Volt három rosszabb meccsünk, talán az edzőváltás is összefüggésbe hozható ezzel. Major László az elmúlt héten kezdte el a munkát velünk, de az ásotthalmi mérkőzés előtt is ismert volt, hogy ő lesz és mit szeretne.

Hatvani az öt góljából négyet az első, egyet a második félidőben szerzett.– Rögtön a középkezdés után, az első percben a szőregiek rövid passzát csíptem el, és kijátszott helyzet után lőttem a kapuba – emlékezett vissza a csatár. – A következőnél a második hullámban érkeztem, a lövésem után a labda kipattant, de ezt elértem, és a kapust kicselezve lőttem a hálóba. Jött a számomra legkedvesebb gól: a beadott labdát külsővel átvettem, majd belsővel emeltem el a kapus mellett. A negyediknél kisodródva eltaláltam a hosszú sarkot, végül pedig ziccerben, egy az egyben a kapus mellett gurítottam a hálóba.Hatvani 11 meccsen 17 találatnál jár.– Célom a 29 gólos egyéni csúcs, a csapattal pedig a dobogó. Ebben az osztályban bárki képes bárkit legyőzni – tette hozzá végül Hatvani.