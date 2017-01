A Szolnok látogat a Naturtex-SZTE-Szedeákhoz szombaton

Harcban a kupáért



A férfi magyar kupa nyolcas döntőjébe azok a csapatok kvalifikálják magukat, amelyek a bajnokság felénél az első nyolc helyen állnak. Nos, jelenleg a Szedeák éppen nyolcadik, azaz kupaindulást jelentő helyet foglal el. A következő két fordulóban ezt a pozíciót kellene megőrizni, ami nem lesz egyszerű, hiszen a kilencedik Sopron és a tizedik Kecskemét is a szegediekhez hasonlóan öt győzelemmel és hat vereséggel áll. A Szedeák a Szolnok mellett a Kaposvár ellen, idegenben lép még pályára.

Kisebb hőstettet hajtott végre aazzal, hogy szerdán 86–77-re legyőzte a. A szegedieknél többen is betegek voltak (), nem tudtak százszázalékos teljesítményt nyújtani, így az egészséges játékosokra nagyobb szerep hárult a férfi kosárlabda NB I A csoportjában.Aztrió azonban megoldotta a feladatot, hárman együtt 71 pontot szereztek, utóbbinak ráadásul sokkal nehezebb dolga volt a palánk alatt úgy, hogy Csirics lázasan lépett pályára.– Borzasztó kemény meccs volt – értékelt Sulovics. – Az ünnepek után hiába kezdtünk el edzeni, valaki mindig kidőlt a sorból, és a meccsre sem épültek fel teljesen. Épp ezért mindenkitől a maximum kellett, hogy nyerni tudjunk, de megmutattuk, hogy képesek vagyunk erre.A Kecskemét elleni találkozón közvetlen riválist vertek meg, ami mindig duplán fontos. Jelenleg mindkét együttes öt sikerrel és hat vereséggel áll a tabellán.– Tapasztalt csapat ellen játszottunk, amely évek óta szinte azonos kerettel szerepel, azaz jól ismerik egymást a játékosok. Nekem személy szerint is nehéz volt, mert olykor egyedül kellett küzdenemésa palánk alatt, na, az kemény volt. De nem baj, a lényeg, hogy sikerült – utalt az olykor közel sem baráti összecsapásokra.Szombaton aérkezik az újszegedi sportcsarnokba, a 18 órakor kezdődő bajnoki pedig még keményebbnek ígérkezik. Ha azt vesszük, hogy a Kecskemét december végén 76–63-ra legyőzte az Olajt, a Naturtex pedig most megverte a kecskemétieket, mondhatnánk, sima hazai siker várható, ám a kosárlabda nem matematika...– Nagyon fáradtak vagyunk, de csak két napunk van rá, hogy kipihenjük magunkat. A Szolnok nincs jó formában, szerdán a Bajnokok Ligájában kikaptak aellen is, ennek ellenére még mindig ők Magyarország egyik legjobb csapata, szóval újabb bravúr kellene a győzelemhez – tette hozzá Sulovics.