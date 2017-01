A tekeshow újraindul

A hazai és a nemzetközi tekeélet holtideje igen rövid, hiszen a bajnoki vagy Bajnokok Ligája-kötelezettségek közötti szünet szinte csak a karácsonyi és a szilveszteri ünnepekre korlátozódik. Ám még ezt a kis időszakot is ki lehet használni játékkal.



A szegedi nemzetközi A kategóriás pénzdíjas egyéni férfi teke világranglista-verseny immár a 15. szervezéshez érkezett, és bizony az első tizenhat helyezett minimum a nevezési díját visszanyeri. Talán már ezért is érdemes egy kicsit hamarabb visszarázódni a sportba.



Ahogy megszokhattuk, a hazai tekeélet legjobbjai mellett komoly nemzetközi szintű játékosok érkeznek az újszegedi teke- és bowlingcentrumba. Itt lesznek a Bajnokok Ligájában érdekelt csapat játékosai közül az osztrák St. Pölten, a szerb KK Beograd, az olasz Neumarkt vagy a Répcelak játékosai – és természetesen a rendező Alabárdos-Szegedi TE teljes kerete is.



Így például a hatszoros világbajnok, a tornán címvédő Kiss Norbert is elindul, aki az elmúlt 14 alkalom legeredményesebb játékosa a négy sikerével. De a korábbi elsők közül leadta nevezését Kiss Tamás és a szerb Jovan Csalics is.



A show újraindul jövő kedden, hogy vasárnap kiderüljön, ki nyeri a 15. BB Mentor-kupát.