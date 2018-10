A tizedik sikerre hajtanak: Holnap 17.30-kor a BL-ben MOL-PICK Szeged-RK Celje Pivovarna Lasko

Dean Bombac, a Szeged szlovén játékosa honfitársai ellen készülhet a Bajnokok Ligájában. Fotó: Karnok Csaba

9/9! Lesz-e 10/10? Most leginkább ez a kérdés foglalkoztatja a MOL-PICK Szeged csapatának szurkolóit. Az idei szezonban eddig kilenc meccset játszott a magyar együttes, és mind a kilencet megnyerte. Szombaton 17.30-kor következik a Celje elleni Bajnokok Ligája-találkozó. A hat magyar bajnoki mellett a nemzetközi porondon is parádésan kezdett a bajnok, három meccset játszott és háromszor nyert, veretlen.171 meccset vívott a legrangosabb kupasorozatban a PICK, 79-szer nyert, 13-szor döntetlent játszott, míg 79-szer vereséget szenvedett. Ha sikerülne a szlovén bajnokot legyőznie az újszegedi sportcsarnokban, akkor ez a mérleg pozitív lenne.Eddig hatszor találkozott egymással a két csapat. Először 14 éve, 2004-ben. Idegenben bravúros 23–23-as döntetlent játszott a Szeged, akkor jóval nagyobb játékerőt képviselt a Lasko.Ezután két celjei győzelem következett, majd elkezdődött a szegedi uralom. 2008-ban 20–19-re nyert a PICK az újszegedi sportcsarnokban, majd már a Pastor-éra alatt, 2017-ben előbb idegenben 31–25-re, majd hazai pályán 27–22-re.Továbbra is Balogh Zsolt a legeredményesebb szegedi BL-ben. A magyar válogatott jobbátlövő három gólra van (297-nél jár) a 300-tól, ő lehet az első MOL-PICK-játékos, aki elérheti ezt a határt.A Celje nem kezdte jól a Bajnokok Ligáját. Előbb kikapott otthon a dán Skjerntől (27–26), majd sima vereséget szenvedett (33–21) a bombaerős Paris SG otthonában. Azonban ezután jót tett az edzőváltás, Tomaz Ocvirk lett az új mester. Az ificsapat kispadjáról érkezett, és egyből csodát tett, a 3. fordulóban hazai pályán 23–20-ra legyőzte a német bajnok Flensburg együttesét.Nem szabad félvállról venni a meccset, a BL-rajt után mindenki egy kézlegyintéssel elintézte a szlovén sörgyár – Lasko pivo – által támogatott csapatot, hiszen több kulcsjátékosa távozott.A szegedi közönség viszont hatalmas erőt ad minden meccsen. Most is minden bizonnyal megtelik az újszegedi katlan. Ma délután 3 órától 6 óráig elővételben lehet állójegyet vásárolni, amelynek az ára 2990 forint.A Celje ma már Szegedre érkezik, busszal jönnek a szlovénok, este pedig az újszegedi sportcsarnokban tréningeznek.