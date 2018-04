A továbbjutást nem, de a győzelmet kiharcolták: MOL-PICK Szeged-THW Kiel 28-27

Thiagus Petrustól (balra) és Ivan Srsentől kemény védekezés kell a Kiel ellen. Fotó: thw kiel

Várakozás

Stefán Rafn SIGURMANNSSON,a MOL-PICK Szeged játékosa

– Egy nagyon jó meccset kell játszanunk. Koncentráltnak kell lennünk hatvan percen át, és megpróbálni minél több góllal nyerni ahhoz, hogy elérjük a célunkat, a továbbjutást. Mindig óriási szükségünk van a szurkolóinkra, így van ez most is. Nagyon sokat segítenek nekünk, fontosak számunkra. Csak úgy tudunk győzni, ha együtt van mindenki, a csapat és a szurkolók egyaránt. Ez a kulcsa az egésznek, hogy mi játszunk, ők pedig szurkolnak végig. Csak így sikerülhet nyernünk nyolc góllal.

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok 3500 néző. Vezette: Gjeding, Hansen (dánok).Sego - Sostaric 3/1, Balogh, Skube 2, Bánhidi 2, Bodó 4, Källman 6.Sierra (kapus), Sigurmannsson 4/4, T. Petrus 2, Zubai, Gorbok, Srsen 3, Zsitnyikov 1, P. Rodríguez 1.Juan Carlos Pastor.N. Landin - Vujin 6, Rahmel 2, Wiencek 9, Duvnjak, Dissinger 1, R. Santos.Wolff (kapus), L. Nilsson 1, Zarabec 1, Bilyk 7, Firnhaber, Weinhold, Ekberg.Alfred Gíslason.10, ill. 10 perc.7/5, ill. 1/0.a THW Kiel, 56-50-nel.Kiesett a MOL-PICK Szeged a Bajnokok Ligájából, de szurkolói vastapssal búcsúztatják a csapatot, mert a végletekig küzdöttek, amely végül győzelmet hozott.VÉGEEkberg ziccerét kirúgja Sego, Thiagus indul, bevágja, 28-27.Källman rohan, a rövidbe dobja, 27-27.Landin lett a szegediek mumusa, sokadik védését mutatja be a dán világklasszis kapus.Bilyk óriási gólt ragaszt a jobb felső sarokba, 26-27. Skube comba sérül meg, le kell támogatni a pályáról. Landin eksztázisban, most Srsen lövését olvassa.Wiencek kilencedszer, 25-26. Bánhidi harcolja ki, Sostaric lövi be a hétméterest, 26-26.Sego véd, majd Källman indul, Landin-bravúr.Srsen átlövését hárítja Landin.Pedro a jobbszélről, oldalba lövi Landin. Wiencek egyenlít, pastor időt kér 25-25-nél.Blazevicset találja lábon Vujin, két perc, de erősen vitatható. Sego véd!Bodó-Srsen kínai, véd Landin, ütközik a horváttal, de jól vannak mindketten.Weinhold kiáll. Bodó bebombázza, 25-23. Zarabec, 25-24.indulhatnánk, de ehelyett mi kapunk belőle gólt, Wiencek, 24-23.Wiencek fordul le Källmanról, 23-22. Skube lehagy mindenkit a középkezdés után, 24-22.belül védekezés, hetest kapunk. Sigurmannsson, Landin megfogja. Nilsson a hosszúba, majd Petrus az üres kapuba, 23-21.Weinhold ragadja nyakon Bánhidit, két perc a "jutalma".Ekberg a szélről, kapufa, de Sierra beleért. Sigurmannsson labdát szerez.Bilyk könyörtelen emberelőnyben, 21-20. Sigurmannsson büntetőből, 22-20.Vujin, 21-19. Elveszik a labdát a Szegedtől a középkezdés után, nem tudni miért. Szegedi kiállítás.Blazevic indítja Källmant, Landin kiront, a svédé a labda, 21-18!Bilyk ziccerét védi Sierra, Pedro indul Petrus labdájával, 20-18.Bilyk bevágja, 19-18. Bodó fölé.másodszor kér ma időt a Kiel.Vujin forgácsolja szét a kapufát, majd Srsen is, de utóbbi labdáját berúgja Landin, 19-17.Petrus és Bilyk ütközik, utóbbit állítják ki. Srsen előtt nyílik szét a kiel fal, 18-17.Wiencek beállóból, 16-17. Bánhidi kap két percet. Skube cselezi be magát, 17-17.Vujin, majd Zsitnyikov átlövésből, 16-16.Bilyk veri meg Srsen lábbal, majd cunderezik, 14-15. Källman a szélről, 15-15.Duvnjak üt oda Bánhidinek, hétméteres és kétperces kiállítás. Sigurmannsson Wolffnak, 14-14.Wiencek kiszorított helyzetből, 13-14.a Kiel kezdi a második játékrészt. Érkezett a szegedi kapuba Sego helyére Sierra. Elveszik a labdát a játékvezetők tőlük, Kallman rohan, 13-13.FÉLIDŐSostaric ziccerben ugrik be a szélről, de érthetetlen ok miatt fújnak a játékvezetők. Vujin bevágja, 12-13. Két másodperc, időt kér Pastor, majd Bodó kaput nem találó átlövésével zárul a játékrész.Bilyk a hosszú alsóba, 12-12.Rahmel fut be beállóba, 12-11. Zsitnyikov átlövését a kapufára rúgja Landin.Gorbok lövését védi Landin, de már Bánhidinél szabálytalan zárást láttak a sporik. Arcon vágták, de kemény fából faragták, folytatja!Zsitnyikov kínaira Sostaricsnak, magas a passz. Vujin ziccerben, megint Sego!Wiencek a hatoson belül futott át, megkapja a Szeged a labdát!labdát szerzünk, de visszafújják, mondván, hogy Wiencek kezére csaptak. Időt kér Gíslason. Bilyk, 11-10. Zsitnyikov labdájából Bánhidi, 12-10. Sego véd ziccereket! De eladjuk. Hihetetlen!Srsen talpról, 11-9.Zarabec tör be, de a saját csapattársa miatt nem tud lőni, Dissinger így messziről talpről teszi meg, de fölé.Sego a keresztlécre tolja Vujin lövését, Bodó rendezetlen fal ellen cselez és szerez gólt, 10-9!Wiencek a szaggatott vonról cselezi be magát Bodón, 9-9.Wiencek megy bele Sigurmannssonba, Petrus indítja Skubét, de borzalmasan, jöhet a Kiel ismét.Landin véd. Dissinger ziccerét védi Sego, Källman rendezetlen fal ellen, 9-8 ide!Sostaric az üres kapuba, 8-7. Bilyk első labdaérintése góllal zárul, 8-8.Blazevic szabálytalan Vujinnal szemben, de gól, megadják, és még két perc is... Bodó ad nagy labdát Bánhidinek, Duvnjak lerántja, de gól, itt is jön a két perc, 7-7.Sostaric vesztett labdát szed össze, Bánhidi gólt szerez, de visszafújják a sporik... Hétméteres! Wolff érkezik a kieli kapuba, Sigurmannsson a jobboldali kapufára pattintja a labdát.Wiencek emeli át Segót, 6-6.Zarabec labdája rossz a beállónak, Sego indítja Källmant, ráncigálják, de belövi, 6-5.Balogh lő tisztán, mellé.Dissinger távolról, 5-4. Passzívnál eladjuk, Rahmeil indul, 5-5.Bodó talpról, blokkolják.Vujin akcióból már nem hibázik, 5-3.Sostaric belül védekezik Sostariccsal szemben. Hetes, Vujin lövését védi Sego! Bodó cselez, 5-2.Vujin lövését blokkoljuk, Sostaric indítja Källmant, megfogják, de előbbi rohan, így betalál, 4-2.Skube zár Bodónak, aki bepattintja a labdát Landin lábai között, 3-2.Vujin bevágja, 2-2.elszórjuk a labdát, de rossz az indításuk. Újabb büntetőt, ezúttal Gorbok harcolja ki. Sigurmannsson Landin feje fölött, 2-1.Bodó az első védekezésnél rögtön kiáll két percre. Óriási fújjolás közben támad a Kiel. Wiencek beálllóból, 1-1.hosszú első támadás végén Landin lövi mellkason Balogh, marad a labda nálunk. Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hetest, 1-0.a Szeged kezdi a mérkőzést.az EHF himnuszát követően kezdődhet az összecsapás!csend közepette érkezik a pályára a Kiel, de Marko Vujin, az egykori veszprémi jobbátlövőt kifütyülik a szurkolók, majd a MOL-PICK Szeged kézilabdásai Jonas Källman vezetésével jönnek egyenként, nagyszerű hangulatban.másodperceken keresztül kezdődik a bemutatás, a zene elhalkult, a szurkolók rákezdtek. "PICK Szeged, PICK Szeged!"egyik csapat jáátékoskerete sem változott az első mérkőzéshez képest, így a hazaiak Matej Gabert, míg a vendégek René Toft Hansent kénytelenek nélkülözni.egy jó ügy mögé álltak be a szegedi szurkolók. Egy integrált szegedi játszótér létrehozásában segít a CSAK ELŐRE a Szegedi Kézilabdáért Egyesület. Közös fotót készítettek, molinójukon ez állt: "Csak előre szuperhősök!".még húsz perc van a mérkőzés kezdetét jelző sípszóig, azonban már a lelátón az ülőhelyek nyolcvan százalékát elfoglalták a szurkolók. Vendégszimpatizánsok is érkeztek, mintegy húsz-harminc fő.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva kezdődik a csata, amely arról dönt, hogy a MOL-PICK Szeged vagy a THW Kiel jut a BL-negyeddöntőbe. Nincsenek könnyű helyzetben Bánhidi Bencéék, de olyan nincs, hogy lehetetlen! Hajrá Szeged!„Olyan nincs, hogy lehetetlen! Nekik megyünk! Ezerrel, a szurkolóinkkal közösen – mondta a péntek délelőtti edzés közben Zubai Szabolcs, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosa.Komoly, hétgólos hátrányba (29–22) került a magyar együttes Németországban, a THW Kiel otthonában. Jelen helyzetben még mindig azzal foglalkozni, hogy mit rontott el a Pastor-alakulat, felesleges, mert ez már a múlt.Ahogy a THW nyerni tudott ilyen különbséggel, miért ne sikerülhetne a Szegednek is. Az újszegedi sportcsarnok egy igazi katlan, ehhez a hangulathoz nincsenek hozzászokva az ellenfelek. Most is telt ház lesz – 14 órakor nyit a pénztár, állójegy még kapható –, a kékhívek pedig már napok óta a Facebook-oldalaikon megváltoztatták a profilképüket, amely egy nagy nyolcas szimbolizált. Ez a hátrány ledolgozását és a nyolc közé jutást jelenti.Meccslázban égnek a kékhívek is. A játékosok is érzik a meccs fontosságát. Az említett edzésen Balogh Zsolt parádésan pörgetett be egy labdát Bánhidi Bencének, aki a felső sarokba bombázta a labdát. Mindenki tapsolt: játékos, edző, gyúró. Ez pedig egy fontos jel egy nagy meccs előtt.Bodó Richárd, a PICK válogatott átlövője is ezt emelte ki.– A Kiellel fekszünk, a Kiellel kelünk. Az első meccs óta csak a visszavágóra készülünk. Pontosan, precízen kell játszanunk, ha leszűkítjük a hibáinkat, akkor nem lehetetlen küldetés a továbbjutás kiharcolása. Együtt vagyunk, ez minden helyzetben fontos. Tudjuk, hogy egy komoly és nagy hagyományokkal rendelkező ellenfél a THW, de itt most nem lesz kegyelem. Megyünk előre, csak előre!A csapatból mindenki egészséges, Matej Gaber is elkezdte az edzéseket, de a szlovén beállós még nincs olyan állapotban, hogy bevethető legyen, így minden valószínűség szerint az első meccsen szerepelt keret veszi fel a küzdelmet.A Kiel azóta nyert a Löwen (27–22) és a Gummersbach (29–23) ellen is, így remek formában érkezik a visszavágóra. Az biztos, hogy sokat nem tudtak a szegedi összecsapásra készülni, hiszen utóbbi meccset csütörtök este játszották.