A türelem a jelszó Kecskés Ákosnál

- Kissé váratlan volt az eligazolása, mert bár az utóbbi meccseken nem játszott, de az ősszel sok lehetőséget kapott a Termalicánál, most mégis váltott.



- Volt egy másfél hónapos sérülésem, amikor egészséges voltam, akkor mindig játszottam. December végén már megkaptam ezt az ajánlatot, viszont nem tudtam hamarabb mozdulni, nem jutottunk közös nevezőre a klubommal. Így sajnos profi körülmények között sem tudtam edzeni, de most már boldog vagyok, hgoy lezárult ez a nehéz időszak. Célom, hogy visszakerüljek abba a fizikális állapotba, amelyben az ősszel voltam, ám ehhez időre van szükség.



- Új klubja, a Korona Kielce akár a nemzetközi porondra is kiléphet a következő szezonban, egy nagyobb klubba sikerült igazolnia?



- Mindenképpen előrelépés, a Kielce a tavasz elején is jól muzsikál, lengyel kupa elődöntőt játszhatunk az Arky Gdyia ellen. Abszolút pozitívum, hogy egy ilyen klubban játszhatok, amely más célokért küzd, mint a Termalica. Azon leszek, minél hamarabb befogadjanak a társak és elérjem a megfelelő állapotomat.



- Egyúttal jó visszaigazolás az Ön számára is, hogy maradhatott az országon belül: ezek szerint légiósként is elégedettek voltak a teljesítményével.



- Jól sikerült az őszi szezon eleje, aztán következett az edzőváltás, pont a sérülésem előtt egy héttel. Fél évre, kölcsönbe érkeztem, e miatt voltak bennem kétségek, de biztos, hogy új klubomnak van koncepciója velem kapcsolatban. A válogatott miatt is fontos, hogy minél hamarabb formába kerüljek, hiszen jól állunk az U21-esek kvalifikációjában. Keményen fogok dolgozni, hogy újra bizalmat kapjak, március közepére úgy gondolom, már a kívánt állapotban lehetek. Most ezt a helyzetet kell tudnom jól kezelni, türelmesnek kell lennem.



- Mennyire szokta meg a lengyelországi létet, sikerült már felvennie a lengyel hétköznapok ritmusát?



- A Termalicánál nem beszéltek angolul, ez nehézséget jelentett. Mostanra már nem adnak el engem sem, beszélek egy kicsit lengyelül, de a Kielce egy nemzetközibb klub, amely német koncepcióval működik. Itt mindenki beszél angolul vagy németül, sőt, a vezetőedzőnk, Gino Lettieri mellett több játékos olaszul is, ez nekem könnyebbség. Már megtaláltuk az új lakásunkat is a belvárosban a párommal, nem is messze a stadiontól.