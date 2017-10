A válogatott meghívót kapó Lekrinszki már 18 évesen bravúrosan véd

– Óriási bravúrokat mutatott be az Eger ellen, a tévés meccs szüneteiben sokat dicsérték. Hallotta?



– Igen, visszanéztem, nagyon jólesett. Próbáltam a legjobb formámat nyújtani, hiszen számunkra ez fontos rangadó volt. Az is segített, hogy például Tóth Csenge lövéseit ismertem korábbról, így minden próbálkozását hárítani tudtam. Fejben kell erősnek lenni az ilyen derbiken, ami sikerült, de sajnos ez sem volt elég a pontszerzéshez, amit nagyon sajnálok.



– A derbi előtt feldobhatta a hír, hogy tavalyi debütálása után újra meghívót kapott a felnőttválogatottba. Meglepte?



– Fél füllel hallottam róla, hogy számíthatok ilyesmire, de azért amikor hivatalos lett, nagy volt az öröm. Tavaly Franciaországban helytálltam, ami jól jött, hiszen új olimpiai ciklus során ilyenkor gondolnak az emberre. Most rám is, de nem szabad elkényelmesednem, hiszen ez egy bő keret. És ami még fontosabb: a tokiói olimpiáig szerintem hat riválisom is lehet ezen a poszton, óriási a verseny, de ezzel együtt a motiváció is.



– Máris a tokiói olimpia a cél? Akkor lesz 21 éves, ilyen idősen nem sűrűn kerül ki kapus az ötkarikás játékokra.



– Persze, de az lenne a legrosszabb, ha emiatt feladnám. Tokió az álmom, el is akarom érni. Nem dől össze a világ, ha nem sikerül, de meg kell próbálnom. Pláne úgy, hogy most egy ígéretes keret tagja vagyok, tele fiatal tehetséggel és remek légiósokkal, így minden adott a fejlődéshez.



– Szentesen pláne, ahol a vízilabda az első számú sportág. Menőnek számít a városban?



– Ezt talán túlzás lenne állítani, de az tény, hogy a pólót itt nagyon követik a szurkolók, méghozzá szakértői szemmel. Engem is rendre megszólítanak az éttermekben vagy az utcán, és ellátnak tanácsokkal, olykor hasznos kritikákkal. Mindenkit meg kell hallgatni, ez egy igazi vízilabdás közeg.



– Hétvégén a magyar kupa egyik csoportküzdelmét pont a városban rendezik, ráadásul a megyei rivális Szeged is a Kurca-parton játszik majd. Mi a céljuk?



– Egyértelműen a továbbjutás. Még a BVSC, a Tatabánya és az Eger is vár ránk, utóbbi csapatnak szeretnénk visszavágni a hétközi bajnokin elszenvedett vereségért.



– Ha nincs meccs és edzés, mivel foglalkozik?



– Nem felvételiztem egyetemre, mert most csak a vízilabdára szeretnék koncentrálni, ebben a szüleim is támogatnak, amiért hálás vagyok. A babérjaimon viszont nem ülhetek, hasznosan töltöm a szabadidőmet, most a jogosítványt próbálom megszerezni, utána pedig olaszul akarok megtanulni.



– Mindig is kapus volt?



– Nem, sőt hat évig csak úsztam. Tóth Gyula viszont meglátott egyszer úszni, és kérte, hogy menjek el vízilabdaedzésre. Megtetszett, de mezőnyjátékosként. Egy tréningen aztán szórakozásból beálltam a kapuba, és annyira jól ment, hogy végül ezen a poszton ragadtam.