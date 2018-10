A védekezés dönthet - Az eddig hibátlan ZTE otthonában játszik ma a Szedeák

Javíthatnak. Wirth Ádám (fehérben) akcióban. Fotó: Kuklis István

Marko BOLTICS a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa:

– Szomorúak voltunk a Paks elleni vereség miatt, hazai pályán szerettünk volna nyerni, hiszen azon az úton akarunk tovább menni, amelyet megkezdtünk a Kaposvár elleni meccsel. Tovább kell azonban lépnünk, máris jön a ZTE elleni meccs. Ellenfelünk nagyon jól szerepel hazai pályán, és jól is kezdte a bajnokságot. Jó esélyünk van arra, hogy egy küzdelmes meccsen nyerjünk.

Nincs sok ideje keseregni a Paks elleni, egypontos vereségen a Naturtex-SZTE-Szedeáknak. Juhos Leventéék ma már a Zalaegerszeg otthonában játszanak bajnoki mérkőzést. A ZTE eddig mindhárom meccsét megnyerte, ráadásul a zalaiak kapták a legkevesebb pontot a bajnokságban: Bencze Tamás együttesének védekezése eddig remekül működött, és bizonyára ez lesz az egyik kulcs a ma esti meccsen is. A szegediek mestere, Andjelko Mandics is erre helyezi a hangsúlyt, és az eddigi három meccsen a játék ezen eleme többnyire működött is, viszont annyi pontatlansággal, mint amennyivel az ASE elleni meccsen játszott a Szedeák, nehezen lehet meccset nyerni.A Naturtex keretéből mindenki egészséges, így szerencsére a teljes keret veheti fel a harcot a negyedik meccsen is. Az idegenbeli győzelmek roppant sokat jelenthetnek a szezon során, legutóbb Zalában 2015 februárjában tudott nyerni a szegedi együttes, most egy újabb idegenbeli győzelem feledtethetné a múlt heti találkozót.1. Pécs 3 3 0 268 – 226 1.002. Zalaegerszeg 3 3 0 221 – 184 1.003. Szolnok 3 2 1 261 – 219 0.834. Paks 3 2 1 259 – 218 0.835. Jászberény 3 2 1 237 – 233 0.836. Sopron 3 2 1 243 – 241 0.837. Kaposvár 3 1 2 223 – 222 0.678. Kecskemét 3 1 2 226 – 226 0.679. Körmend 3 1 2 241 – 244 0.6710. Szedeák 3 1 2 214 – 219 0.6711. Falco 3 1 2 224 – 234 0.6712. Debrecen 3 1 2 236 – 253 0.6713. Alba 3 1 2 217 – 246 0.6714. TF Budapest 3 0 3 187 – 292 0.50