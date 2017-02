A végén már gáláztak is: Szeged-Debrecen 11-6

A többiek idegenben



A férfi vízilabda OB I másik Csongrád megyei csapata, a Metalcom-Szentes ma be is fejezi az alapszakaszt, 19 órakor az OSC vendége lesz, ahol a tisztes helytállás a cél. A női élvonalbeli együtteseink is ma játszanak, szintén idegenben, egyaránt 17 órától: a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem a Honvéd otthonában száll harcba a bajnoki pontokért, a Hungerit-Szentesi VK ellenfele pedig a Dunaújváros lesz.

Férfi vízilabda OB I, alapszakasz, A csoport, 14. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 200 néző. Vezette: Székely, Marnitz.Meixner (8 védés) – Kiss Cs. 2, Pellei, Vukicsevics 3, Nagy M., Manhercz K. 1, Manhercz Á. 2.Basara 2, Chilkó, Illés 1, Palotás.Varga Péter.Lévai (5 védés) – Szőke 2, Somlai 1, Süveges, Fekete G., Tóth P., Busilacchi.Smitula, Kállay, Durik 1, Kuncz 1, Müller 1.Komlósi Péter.7/5, ill. 5/1.Manhercz K.Somlai.– A végeredmény nem tükrözi, hogy mennyire volt éles a meccs. Élet-halál harc volt a középszakasz szempontjából, ez látszott a csapaton. Támadásaink nem voltak olyan gördülékenyek, mint korábban, de a védekezésünkkel elégedett voltam, egy-két gólnál jobban koncentrálva még nagyobb lehetett volna a különbség.– Nehéz és kimerítő meccs volt, mert több kulcsjátékosunk hiányzott, amit fizikálisan és mentálisan is megterhelő körülmény. A Debrecen centereit ki akartuk kapcsolni, ami sikerült, hiszen rengeteg blokkolt lövés és labdaszerzés volt a jó zónázásainknak köszönhetően.Végre, ezúttaljó lövést ereszt meg, és ez nagyon kellett a negyed elején, megnyugtató találat egy olyan játékrész után, amelyben eredménytelen volt a Szeged. (7-4) Sajnos Szőke válaszolt gyorsan, így megmaradt a tanács: a végén azért koncentrálni kell! (7–4)először egy nagyon gyenge, majd egy csodás lövéssel jelentkezett, utóbbi gólt ért, és ekkor lehetett azt mondani, eldőlt a meccs. (8–4) Durik persze azért szépített, és ezt nem is kellett volna engedni, elkerülhető gól volt, centerben nem figyeltek rá eléggé. (8–5) Aztán jött Müller is, és akkor már azért nem voltunk nyugodtak, hiszen majdnem 3 perc maradt a meccsből. (8–6)Amint emberelőnybe került a Szeged, Varga Péter időt is kért, hogy most már tényleg bebiztosítsa a sikert a hazai csapat, két figyelmetlenség után. Már azt hihettük, hogy a debreceniek kivédekezték az akciót, dea kaupsról kipattanó labdára lecsap és a kapuba dobja. (9–6) Ez a vezetés olyan önbizalmat adott, hogyegy nagyon szép, már-már sunyinak mondható lapos lökettel. (10–6) És itt már parádé volt, Kiss Csaba is bevágott egyet a vendégeknek. (11–6)Kicsit álmoskásan indult a negyed a Szeged számára, Kuncz ezt egy szépítő góllal kihasználta, aztán majdnem jött a hidegzuhany, de szerencsére a kapufa megmentette a hazaiakat egy újabb debreceni találattól. (6–3) A hajdúságiak viszont ebben a szakaszban olyan magabiztosan védekeztek, mind a második negyedben Pelleiék.Basara támadásban sajnos nem olyan hasznos, mint védekezésben, nem az első ilyen meccse. Pellei majdnem centerként lő gólt, de elhalászták előle a labdát. Manhercz Krisztiánt cserével végleg kiállítják. Sima kiállítás lett volna, de Manó dühében belecsap a vízbe a labdával, ezért a jelenetért lett komolyabb az ítélet.Szép labdaszerzések, fantasztikus blokkok, cseles megoldások, szép lövések – igen látványos lett a második negyed, ugyanis mindebből kaptunk bőven.példul egyszer lőtt egy bombagólt, majd ő akasztotta meg a kontrát. Aztánmegúszás után lőtte be a ziccert. Basara akkorát blokkolt, hogy talán majdnem kidurrant a labda. (5–2)A védekezés ezután is olyan volt a szegedieknél, mintha végig eggyel többen lennének, majd a negyed utolsó támadása előtt időt kért Varga Péter. Jól is tette, egy szép centerezés után ugyanis a játékrész utolsó másodpercébenbetalált, így 6-2-re vezet félidőben a Szeged, a második negyedben gólt sem kaptak a hazaiak.Egy-egy hosszabb támadásvezetés után Szőke ésis betalál, gólváltással indul tehát a derbi.Ezen felül viszont az első támadásokat elkapkodták a felek, Kiss Csaba például meglepően rossz lövést mutat be, de szerencsére Meixner a túloldalon bemutat egy szép védést. Aztán egy újabb reménytelen próbálkozás, ezúttal a debreceniektől, és bár a kontra is gyors, de legalább eredményes:javítja előbbi hibáját és vezetést szerez a Szegednek. (2-1)Aztán jött egy olyan szépen végigvitt támadás, hogy csettintettünk: szépen lassan elcsalták a védőket a szegediek az egyik szélen, hogy aztánakkora szabad helye legyen a lövésre, hogy az már ziccer. Be is vágta! (3–1) Aztán remek volt a túloldalon a kivédekezett emberhátrány is, két passzba belekaptak a hazai védők, aztán Meixner is védett egy szépet. Basara ezután megakadályozott egy megúszást, a túloldalon ez nem sikerült, csakhogy Kiss Csaba kihagyta a ziccert. Ilyenkor szokott jönni a szépítés, jött is, Somlai alakította ki az első negyed 3-2-es eredményét.Tíz perc csúszással indul a meccs, az óra jó, de a nagy eredményjelző sajnos nem áll a szurkolók rendelkezésére.Csúszik a meccs, mert rossz az óra, kicserélik. Nem tudni, hogy ez meddig tart, már dolgoznak az ügyön.Üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportuszodából, ahol hamarosan kezdődik a Szeged és a Debrcen férfi OB I-es bajnokija. A hazaiak közül két kulcsemberre nem számíthat Varga Péter vezetőedző: ugyanis Sánta Dániel szemsérülése még sajnos csúnya (pár nap kell még a gyógyuláshoz), a válogatott keretbe legutóbb meghívást kapó Sedlmayer Tamás pedig eltiltását tölti.Az újszegedi sportuszodában kiváló hangulat várható, és remélhetőleg egy gólgazdag meccs, amely a férfi vízilabda OB I három hét múlva induló középszakaszára tovább javítja a Varga-legénység önbizalmát. Az OSC elleni döntetlen erről már gondoskodott, de egy magabiztos siker lenne a hab a tortán.Manhercz Krisztiánra több szempontból is érdemes lesz figyelni. Például a fantasztikus lövései miatt, illetve mert most duplán bizonyítana. Egyrészt mert Märcz Tamás szövetségi kapitány a hétvégi bajnokik teljesítményeit átnézve vasárnap jelöli majd ki a jövő heti Volvo-kupa magyar válogatott keretét. (E téren a válogatott keretbe legutóbb meghívást kapó Sedlmayer Tamás teljesítményére is kíváncsiak lennénk, de eltiltását tölti a játékos.)De Manhercznek miért is kell duplán bizonyítania? Nos, a másik ok egy érdekes ügy eredménye, ugyanis kiderült: a szegediek Manó becenevű játékosa posztján szereplő Alex Giorgetti az elmúlt hetekben írásban jelezte Märcz Tamásnak, hogy szívesen játszana a magyar vízilabda-válogatottban. Giorgetti édesanyja magyar, ezért nem magyar állampolgárságot, hanem úgynevezett sportállampolgárság-váltást kell kérvényezni az esetében, amit a Magyar Vízilabda Szövetség be is nyújt majd a FINA-nak, ha előtte minden adminisztráció rendben lesz.Ez már önmagában versenyhelyzetet teremtene Manhercznek, de neki már eddig sem volt könnyű dolga, hiszen az ő posztján van a legnagyobb tülekedés a nemzeti csapatnál, többek között Varga Dénes, Erdélyi Balázs, Bátori Bence és Kovács Gergő is a kapitány látókörében lehet a 2020-as olimpiáig.