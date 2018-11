A végén megvolt a lehetősége a Szeged-Grosics Akadémiának

Iváncsa–Szeged-Grosics Akadémia 0–0

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 13. forduló. Iváncsa, 200 néző. Vezette: Móri Tamás – közepesen (Bőhm, Csóra).

Iváncsa: Dániel – Balogh L. (Folmer, 90.), Bognár (Berényi – a szünetben), Szántó, Varga B., Fekecs, Aradi, Cseszneki (Bartha, 81.), Huszty, Pribék, Madarász. Vezetőedző: Domján Attila.

Szeged-GA: Alekszics – Achim, Tóth G., Farkas M., Pászka – Oláh G. (Máté, 83.), Germán, Coroian, Moga – Erdei (Hegedűs, 66.), Cigan. Vezetőedző: Popovits Pál.

Sárga lap: Cseszneki (23.), Berényi (68.), ill. Tóth (21.), Oláh (23.).



Ötödik alkalommal veszített pontot a bajnokságban a Szeged-Grosics Akadémia, hiszen a csapatnál aligha értékelik sikerként az Iváncsán elért döntetlent. Hiába a bátor kezdés, a harciasan játszó hazaiak jól állták a sarat. Sőt, az egyre többet kockáztató szegediek ellen olykor a gyors kontrákat végig tudta vinni az Iváncsa, Alekszics védésére is szükség volt a tavalyi gólkirály, Balogh László lehetőségénél.



Minden szebb lehetett volna, ha az ezúttal csereként beszállt Máté János fejese a 90. percben a kapufáról nem kifelé pattan, valamint ha a jogosnak tűnő büntetőt megkapja a Szeged-GA, de így maradt a 0–0, és mivel a Szentlőrinc nyert a Taksony ellen, hat ponttal áll rosszabbul a listavezetőhöz mérten Popovits Pál csapata.



Popovits Pál: – A csapat mindent megtett a győzelemért, domináltunk is a mérkőzésen, bár a hazaiaknak is volt pár veszélyes kontrájuk, de olyan felfogásnál, mint a miénk, ez benne van.