˝A versenyeket övező közeg teljesen felspannol˝ - Középpontban Fábián Fanni, a Haász SZUE úszója

És az idei Eb-aranya még nincs is a kezében. Fábián Fanni 2018- ban berobbant az úszóelitbe. Fotó: Török János

– Igen, sajnos egy héttel a bajnokság előtt vállsérülést szenvedtem, pár napig edzeni sem tudtam. Az ob-n már nem voltak fájdalmaim, így túltettem magam ezen, egyébként is nagyon motiváltan érkeztem. Nagyon tetszik az a közeg, amely egy ilyen versenyen körülvesz minket, engem kifejezetten fel tud spannolni, talán ez is kellett ahhoz, hogy minden számban egyéni csúcsot tudjak elérni. Az érmek mellett erre is nagyon büszke vagyok, hiszen ez azt mutatja, hogy jó úton járunk a hazai rendezésű ifjúsági világbajnokság felé, ahogy a korosztályos Eb felé is, ahol egyéniben is szeretnék dobogós lenni.– 200 méter pillangón egyáltalán nem számítottam dobogós helyre, hiszen ötödikként kerültem dön- tőbe, és nem is igazán az én számom. A 400 méter vegyesen elért medállal is megleptem magam, de nagyon örültem neki, mert azt mutatja, hogy jó az edzettségi szintem, és arról is visszaigazolást adott, hogy a mell- és hátúszó technikámon bőven van mit csiszolni. 400 méter gyorson a fordulókra alapoztam, ebben jó vagyok, az úszásnem 200 méteres távja még inkább fekszik nekem.– Igen, nagyon szeretek csapatban dolgozni. A szegedi váltókban is azt érzem, hogy mindenkinek pluszenergiát ad, ha űzzük, hajtjuk egymást. Mindannyian odatettük magunkat az ob-n.