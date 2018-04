A Veszprém nyerte a Magyar Kupát

Zsitnyikov eddig egy remek góllal vette ki részét a félidőe vezetésből. Fotó: Faragó Imre

A két kapitány. Jonas Källman és Nagy László. Karikatúra: Hudi Dániel

Egyre nagyobb és népesebb a szegedi szurkolótábor.

Népes szegedi tábor buzdítja majd a csapatot.

Férfi kézilabda Magyar Kupa döntő, Debrecen, Főnix csarnok 6000 néző. Vezette: Herczeg, Südi.Sego - Sostaric, Srsen 2, Skube 2, Bánhidi 3, Bodó 4, Källman 2. Csere: Thiagus Petrus 1, Gaber 1, Zsitnyikov 1, Sigurmannsson 4/4, Blazevic, Zubai, Balogh 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Alilovic - Manaszkov 2, Sulic 2, Nagy L. 4, Schuch, Ilics, Marguc 1. Csere: Mikler (kapus), Lékai 6/1, Blagotinsek, Tönnesen 2, Jamali, Nenadics 4, Ugalde, Gajic 2, Terzic. Vezetőedző: Ljubomir Vranjes.4, ill. 16 perc.4/4, ill. 2/1.: Källman a szélről, 20-23. Thiagus Petrus, 21-23. Sego véd, még, Sostaric mellé, a Veszprém a kupagyőztes.59. perc: Időt kér a Veszprém.Eladja a Veszprém, Zsitnyikov mellé.Källman ziccer, Alilovicsot fejen találja. Blagotinsek 2 perc. Hetes. Sigurmannsson, 19-23.Nagy, Sego mellé nyúlt, 18-23.Alilovic véd. Úszik a hajó... Källman ziccert ront. Alilovic.Időt kér a Veszprém. Nenadics, remek csel, 18-22.Sulic 2 perc, miután eladja a Veszprém a labdát. Szabálytalan szegedi zárás, Gabernél.Bodó sokkal fölé.Manaszkov ziccer, 18-21. Időt kér a PICK! Alilovic véd, marad a Szegednél.Nenadics, 18-20.Ugalde szándékos láb, 2 perc. Sostaric telibe Alilovicsot. Thiagus Petrus ziccer, kihagyja...Sostaric szerzett labdát, Manaszkov 2 perc.Nagy tört be, 18-19. Bodó sokkal fölé.Balogh harcol ki hetest. Sigurmannsson! 18-18.Lékai talpról, 17-17. Skube eladja, Sulic, 17-18.Källman eladja,Ugalde belemegy, Bánhidi bevágja, 17-16. 3-0-ás szegedi roham!Bodó-bomba, 16-16. Ugalde kapufa, kipattanó, SEGO!Skube tört be, 15-16. Gajic belemegy.Gajic vágja be, 14-15. Bodó ellépi, Gajic ziccer, 14-16.Nagy beállóból, 13-14. Bodó talpról, 14-14.Labdaszerzés. Thiagus Petrus üres a kapu, fölé.Eladja a labdát a PICK.Blagotinsek 2 perc, Baloghot rántotta le.Skube talpról, könnyedén véd Alilovic.Lékai, 13-13.Bodó, blokkolják. Nenadics, 13-12.Balogh lő, passzív volt, Alilovic véd. Nenadics belemegy.Ugalde mellé.Balogh tört be, 13-11.A Veszprém kezdi a második félidőt. Nenadics kezéből kiesik a labda, Skube, 12-10. Nenadics, 12-11.Szabálytalan zárás a Szegednél. Manaszkov a szélről, mellé. Bodó! Iszonyat nagy gól, 11-10. Ez a félidő!Zsitnyikov, véd a kapus. Manaszkov üres a kapu, mellé. Időt kér a Szeged.Időt kér a Veszprém. Sego véd. Veszprémi hetes. Lékai, 10-10.Bánhidi és Tönnesen 2-2 perc. Kiesik Gaber kezéből a labda.Tönnesen lő át, 10-9.Tönnesen válasz, 10-8. Srsen lő, Alilovic véd.Srsen tört be, 10-7.Sigurmannsson, 9-7. SEGO! Lábbal!Gaber, 8-7. Hatalmas belemenés, Manaszkov. Gaber harcol ki hetest.Marguc a rövidbe, 7-7.Lékai tört be, 6-6. Thiagus Petrus 2 perc. Bánhidi, nagy passz Zsitnyikovtól, 7-6.Zsitnyikov lehetetlen szögből, mégsem lehetetlen, 6-5.Schuch újabb 2 perc, ez már a második a magyar válogatott játékosnál.Lékai a kezek között, 5-5.Bodó, lőni kellett, Alilovic véd.Manaszkov dupla kapufa, Källman, gól! 5-4. Sego véd.Elveszik a Szegedtől a labdát, szabálytalan zárás.Lékai talpról, 4-4.Bánhidi hetest harcol ki. Sigurmannsson, 4-3.Veszprémi hetes, ajándék. Marguc, Sego!!! Véd!Bodó talpról, 3-3.Ilics kapufa, Manaszkov a szélről, 2-3.Sego láb bal véd. Bánhidi bevágja, 2-2.Ilics sokkal mellé. Újabb Alilovic bravúr.Sulic vágja be a rövidbe, 1-2. Schuch rántja le Bánhidit, 2 perc. Alilovic véd.Újabb Alilovic védés.Alilovic véd lábbal. Nagy egyenlít, 1-1.Eladja a labdát Lékai.Srsen szerzi a meccs első gólját, 1-0.A Szeged kezd.Túl a bemutatáson és a Himnuszon.A Szeged eddig hatszor nyerte meg a Magyar Kupát. 1977-ben először, 2008-ban utoljára. A Veszprém 26-szor vitte haza a serleget. Trónfosztásra készül a PICK. Az utolsó megnyert finálét 27-22-re nyerte a Szeged.Nyomják rendesen a szegedi szurkeszek. Fölényben vannak. Ez sem véletlen, közel 1500 MOL-PICK Szeged szimpatizáns tölti meg a lelátót.A Szeged a megszokott Kékben, míg a Veszprém pirosban játszik majd a döntőn.A Szeged egyelőre 15 játékost nevezett, meccsközben is lehet még egy kézilabdást nevezni. Pedro, Gorbok és Fekete közül kerülhet ki az, aki még szerepet kaphat. A Veszprémnél Ancsin, Győri, Nilsson és Accambray sérülés miatt nem játszik.A Veszprém érkezik hamarabb. "Mirko!" - zengi a PICK-tábor. Alilovic mosolyogva kiint. A következő szezonban már a Szegedet erősíti. Érkezik a PICK. Zeng az Aréna. Remek a hangulat.A Balatonfüred lett a bronzérmes, immár harmadik alkalommal végzett a Balaton-parti együttes a harmadik helyen, miután 31-25-re nyert a Csurgói KK ellen.Megérkezett a Főnix csarnokban a MOL-PICK Szeged.Javában tart a bronzmeccs, a Balatonfüred a félidőben 16-10-re vezet a Csurgói KK ellen. A fürediek játékosa, a következő idénytől a Szegedet erősítő Kasparek 5 gólt szerzett eddig.Szép napot mindenkinek Debrecenből. Ma rendezik (17.45) a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjét. Érvényesült a papírforma, a MOL-PICK Szeged és a Telekom Veszprém is simán vette az elődöntőt, és jutott be a fináléba. Nagy csatára van kilátás, mindkét csapat a legerősebb kerettel tudja felvenni a versenyt.Népes lesz a szegedi tábor, az adidas #kékekTOUR jóvoltából ezer szegedi szurkoló vásárolhatott kedvezményesen belépőt. Információnk szerint még további jegyeket vásároltak a MOL-PICK Szeged szurkolók, így közel 1500 drukker lesz a lelátón, akik Juan Carlos Pastor csapatának szurkolnak majd.A Szeged eddig hatszor nyerte meg a Magyar Kupát, a Veszprém 26-szor. Legutoljára 2008-ban került Szegedre a serleg. Tavaly csak egy időntúli hetessel, míg két éve büntetőkkel nyert a bakonyi alakulat, így nem mindennapi csata várható. A meccsről szöveges online tudósítással jelentkezünk, a találkozót az M4 Sport TV élőben adja.