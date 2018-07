A világ legjobbjai közé került: a szegedi Tarnai László negyedik lett a duatlon-vb-n

Több szempontból is nagy meglepetést okozott a szegedi Tarnai László azzal, hogy a duatlon-világbajnokságon majdnem érmet szerzett: egyrészt a szerencsének is köszönhette, hogy a dániai versenyen indult egy jégeső áztatta, hazai viadal helyett, másrészt pedig olyan sportolóról van szó, aki inkább a triatlonra szakosodott. A duatlonban nincs úszás, ezért teljesen más felkészülést is igényel, a futások például jóval erősebbek az általa megszokottnál. Mivel épp a német Bundesligában volt jelenése, úgy döntött: könnyebb átutazni Dániába, mint a tiszaújvárosi triatlon világkupára. A rangos hazai esemény miatt ő lett az egyetlen magyar vb-induló. Amíg a vk-t elmosta a jégeső – le is kellett fújni a versenyt –, addig Tarnai óriási bravúrt hajtott végre.– A legjobb tíz közé akartam kerülni, de az engem is meglepett, hogy harcban lehettem az éremért – kezdte élménybeszámolóját Tarnai.– Már az első futásnál egyéni csúcsot döntöttem, így sikerült a hétfős élbolyhoz csatlakoznom, amely meglépett a mezőnytől. A kerékpározásnál kettészakadt ez a boly, ugyanis az útviszonyok nem voltak tökéletesek. A dán győztes kihasználta a helyismeretét, de a befutó így is izgalmas lett, én pedig a bronzért hajtottam a végén. Kaptam a hajrában egy 25 másodperces büntetést, amelynek az okát azóta sem tudom, de szerencsére nem ezen múlt a dolog, így kevésbé bosszantó. Egy percre voltam a dobogótól, és ennek az eredménynek nagyon örültem.A megérdemelt pihenés még odébb van: Tarnai máris Ausztriába utazik, ahol egy edzőtábor után féltávú Ironman-verseny vár rá, majd egy olimpiai távú triatlon világkupa, és a vb-szereplés miatt a duatlonos kontinensviadalra is fáj a foga.– Jó lenne érmet szerezni az Európa-bajnokságon, kaptam egy motivációs löketet ezzel a világbajnoki eredménnyel. A versenyek egyébként is felpörgetnek, ilyenkor szoktam a legtöbbet tanulni, és most az egyetem mellett egy utasszállítópilóta-képzést is bevállaltam, ami régi vágyam volt – zárta a beszélgetést Tarnai László.