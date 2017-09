A vízilabda krémje Szentesen: nemzetközi tornát rendezett a Hungerit

Összegyűlt a magyar női vízilabdasport krémje a hétvégén Szentesen. Az előző idény bajnoka, az UVSE és a bronzérmes Dunaújváros mellett a nyáron alakult Ferencváros női pólócsapata is részt vett a házigazda Hungerit-Szentesi VK mellett a Kurca-partiak nemzetközi tornáján. Rajtuk kívül a szerb Vojvodina és az Európa-bajnoki selejtezőre készülő izraeli válogatott is emelte a torna rangját.– Nincs sok felkészülési torna az országban női vízilabdában, így különösen nagy elismerés, hogy ilyen nívós csapatok fogadták el a meghívásunkat. A három nap folyamán sok jó mérkőzést láthattunk a szentesi sportuszodában.A csapatunk felkészülését kiválóan szolgálták ezek a találkozók, mivel Vidumanszky László vezetőedző erős ellenfelek ellen gyakoroltathatta a lányokkal a taktikát – értékelte a tornát lapunknak Dömsödi József, a Szentesi Vízilabda Klub női szakosztályvezetője.A hatcsapatos női tornán minden együttesre öt mérkőzés várt a három nap alatt. A Hungerit-Szentesi VK a nyitónapon a Vojvodinát könnyedén, 12–5-re győzte le, míg a Ferencváros ellen nagy csatában 11–9-es sikert arattak Hevesi Anitáék.Szombaton az izraeli válogatott ellen 12–3-ra győztek a szentesiek, míg este a jó erőkből álló Dunaújvárossal szemben 10–8-as vereséggel ért véget a fárasztó nap.A zárónapon várt a legerősebb ellenfél a Hungerit-Szentesre. A veretlen UVSE hozta a papírformát a rendkívül fiatal kerettel kiálló hazaiak ellen, és nyert 10–1-re. Az eredmény is jól mutatja, hogy mennyire elfáradtak a hazaiak az utolsó összecsapásra.Összességében kiváló eredménnyel zárta a tornát a szentesi csapat a harmadik helyen. A keretben Hevesi Anita csapatkapitány és Brávik Fruzsina képviseli a rutint, míg többen még a serdülő- és juniorkorban vannak.Adott tehát a feladat Vidumanszky Lászlónak a csapatépítésre, legközelebb október első hétvégéjén ugrik vízbe felkészülési tornán a Szentes. Az UVSE otthonában a hazaiak mellett a BVSC és a Dunaújváros ellen tarthatják a főpróbát a bajnoki rajtra.12–3, a szentesi gólszerzők: Hevesi 3, Rybanska 3, Mirshina 3, Dias 2, Guannan 1.11–9, a szentesi gólszerzők: Dias 3, Mirshina 2, Hevesi 2, Brávik 2,Guannan 1, Rybanska 1.12–5, a legjobb szentesi gólszerzők: Hevesi 3, Rybanska 3, Kudella 2, Szabó K. 2.8–10, a szentesi gólszerzők: Mirshina 2, Rybanska 2, Dias 1, Brávik 1, Miroslava 1, Hevesi 1, Ryban.1–10, a szentesi gólszerző: Mirshina.legjobb játékos: Keszthelyi Rita (UVSE)Bujka Barbara (Ferencváros),Lekrinszki Gina (Hungerit-Szentesi VK)Szabó Krisztina.