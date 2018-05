Adatokkal a jobb teljesítményért: mindent láthatnak a SZEOL edzői

Egy iPad, amelyen sok mindent láthatnak a SZEOL SC edzői. A labdarúgókra csatolt öv és az abban lévő jeladó folyamatosan adatokat küld arról, miként változik a játékos pulzusa, vagy éppen arról, hogy mennyire fáradt. A klub által beszerzett Polar Team Pro egy csapatsportokban használt mérési eszköz, aminek segítségével az edzésen és mérkőzésen mutatott teljesítményt kísérhetik figyelemmel, és adatokat kapnak a várható regenerációs időről is. A sprintek számát és intenzitása mellett a sebességet és a megtett távolságot is összegezhetik egy bajnoki után az eszköz segítségével, így fontos mutatókhoz juthat a SZEOL SC szakmai stábja. Vellai Áron, a csapat pályaedzője úgy összegzett, a Polar Team Prónak köszönhetően kiszűrhetik a problémákat, így könnyebbé válhat a napi, heti, havi edzésmunka tervezése is.– Az NB III-ban sem sok csapat rendelkezik ezzel, ezúton is köszönöm Halkó Pál ügyvezető közreműködését. Egy kérése volt, hogy az utánpótlásban is használjuk az eszközt, szeretnénk, ha ők is folyamatosan vizsgálat alatt lennének. Innentől kezdve egy tudatosabb, tervszerűbb munkát tudunk végezni, és reméljük, ezzel vetélytárs csapatokat tudunk megelőzni. Ez egy nagyon komoly dolognak számít ebben a ligában – mondta az új eszközről Vellai.Megjegyezte, náluk egyébként sem volt jellemző a rossz hozzáállás, de innentől kezdve az összes játékos tudja azt, hogy a teljesítményét nyomon tudják követni.– Itt nincs becsapás, ezek mért adatok, ezeket kell jól felhasználnunk a jövőben. Hőtérképet is látunk, így fontos következtetéseket vonhatunk le egy játékos meccsen való mozgásáról.Vellai úgy folytatta, az eszköz legnagyobb pozitív hatását egy erős nyári felkészülés után mérhetik le, de biztos benne, hogy a feltételek ezen a téren való javulása előreviszi a klubot.– Még jobban rá tudunk összpontosítani az apró momentumokra, a mai futballban már apróságok döntenek. Egy továbbképzésen azt hallottam, minden sérülés előzménye edzői hiba, mert nem tudjuk, hogy fáradt a játékos. Innentől kezdve mi látjuk, hogy ki mennyire fáradt, ha vörös zónában van folyamatosan, akkor ki kell deríteni, hogy mi ennek az oka. Fontos, hogy minden játékost a legjobb állapotában, a leginkább a csapat hasznára tudjunk használni – fogalmazott a SZEOL SC másodedzője.Azt is hozzáfűzte, a lényegi rész a pályán történik a folytatásban is. Ennek az eszköznek a használatával elősegíthetik, hogy minél eredményesebben szerepeljenek.