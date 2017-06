Aki látta játszani, nem felejti

Egyszerű polgári ház áll Szegeden, Alsóvároson a Majdáni sor 10. szám alatt. És az ilyen egyszerű házakból kerülnek ki általában olyan legendák, akiket az utókor sosem felejt.



Itt született 1947-ben, és innen járt át a Cserepes sorra, majd az SZVSE-pályára éveken át a legendás labdarúgó, Kocsis Lajos. És ebből a házból indult országhódító útjára 1965-ben, hogy előbb Salgótarjánt, majd a Budapesti Honvéd híveit, végül Gyulát meghódítsa.



Tegnap lett volna 70 éves a népszerű Kocsis Lajos, Csikó, akinek a tiszteletére a már említett Majdáni sori házon emléktáblát helyezett el a Rengey Baráti Kör és Kozma György. Az eseményen nagyjából százan tették tiszteletüket: eljött Kocsis Lajos két fia és családja, az unokák, özvegye, érkezett csoport Gyuláról, valamint egykori kiváló szegedi labdarúgók és szakemberek is ott voltak.



– Édesapám gyakran elvitt Gyulára, és ott élőben láthattam Kocsis Lajost – mondta Major László, a HFC edzője, a Honvéd egykori labdarúgója. – Zseniális játékos volt olyan testfelépítéssel, mint amilyen Messinek van. Nagy élmény volt látni a játékát, örülök, hogy én még megélhettem.



A csoport a márványtábla felavatása után átsétált az alsóvárosi temetőben lévő sírhoz, ahol koszorúkat helyezett el a család, a baráti kör, valamint a Délmagyarország kollégáit is felvonultató Szegedi Médiaválogatott is.

Ezek után a média képviselői és a Szalai Dzsínó István vezette SZEOL öregfiúk játszott egy emlékmérkőzést, amelyet előbbiek nyertek meg 3–2-re.



Komment, Kozma Mihály (egykori válogatott szegedi labdarúgó):



– Közel 10 évet együtt játszottunk, jóbarátok voltunk Lajossal, és akkor távolodtunk el egy kicsit egymástól, amikor ő elment Gyulára. Szeged egyik legeredményesebb labdarúgója volt, hiszen nyert olimpiát, Eb-negyedik helyezett is volt, és én úgy gondolom, hogy köszönet illeti mindazokat, akik most megemlékeztek. Ilyen labdarúgóval nem igazán találkoztam, pedig én sok játékost láttam játszani. Amilyen technikája Lajosnak volt, ahogy ő a pályán látott, ahhoz foghatót én mástól nem láttam.