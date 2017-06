Alabárdos-Szegedi TE: átalakul a keret

Volt olyan időszak, amikor az aranyérmekről szólt az Alabárdos-Szegedi TE szezonja: például az előző, amelyben bajnoki címet és BL-aranyat nyert az együttes. A 2016–2017-es idény viszont az ezüstökről marad emlékezetes: második lett a csapat a Bajnokok Ligájában és a hazai szuperligában, Kiss Norbert révén született egy ezüstérem két bronz mellett az egyéni országos bajnokságon, és a csapat-vb-ről is második hellyel térhetett haza Kiss és Karsai László – igaz, a két szerbiai légiós, Igor Kovacsics és Ernyesi Róbert világbajnok lett.



– Sokan ezt az eredménysort kudarcnak érzik, az viszont biztos, hogy ilyen rengeteg gonddal teli szezonunk még nem volt – mondta a klub évzáróján, az újszegedi teke- és bowlingcentrumban Karsai Ferenc elnök. – Ennek tudtában nem érzem kudarcnak ezt az idényt. A Bajnokok Ligája második helye óriási siker, hiszen zsinórban ötödször voltunk ott a fináléban, és ez példaértékű, sokáig nem is ismételhető meg. A bajnokság hajrájában olyan dolgok történtek, olyan meglepő eredmények születtek, amely azt eredményezte, hogy egy ponttal lemaradtunk a bajnoki címről. A dettenheimi világbajnokságon a magyar válogatott második helye megint csak óriási siker a sportág és a nemzeti csapat helyzetét ismerve, két játékosunk pedig aranyérmes lett. Ezzel a sorral, kiegészülve az egyéni ob-val, sok klub elégedett lenne.



A klubvezető ezek után a keret változásairól számolt be. Karsai elmondta, két meghatározó játékos, Kovacsics és Ernyesi Róbert az olasz Neumarkthoz igazolt, míg a szerb bajnok KK Beograd rutinos játékosa, Jovan Csalics, Ernyesi öccse, az eddig a szerb élvonalban hatodik helyen végző Törökbecsében játszó Ernyesi Norbert, valamint a Szegvár egyik legjobbja, Ács Tamás érkezik.



A nyári szünet után július közepén kezdi el a felkészülést az Alabárdos-Szegedi TE az újabb, ősszel esedékes feladatokra, így a szuperligára és az Európa-kupára.