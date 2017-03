Alabárdos-Szegedi TE: biztos Fradi-verés

Jegyzőkönyvek



Férfi tekecsapat szuperliga, 18. forduló: FTC–Alabárdos-Szegedi TE 1:7 (3501:3695). A párok: Bíró P.–Szél T. 0:1 (1:3, 593:628), Rendes Á.–Ernyesi R. 0:1 (1:3, 601:646), Aranyosi L.–I. Kovacsics 0:1 (1:3, 528:573), Sárosi K.–Fehér B. 0:1 (1:3, 596:625), Botházy P.–Karsai L. 1:0 (2:2, 583:578), Balogh M.–Kiss N. 0:1 (1:3, 600:645).

Vasasszonyfa–Szegvár 1:7 (3108:3237). A párok: Horváth Z.–Rácz R. 0:1 (1:3, 519:569), Cserei G.–Puskás B. 0:1 (0:4, 498:553), Horváth P.–Rácz J. 0:1 (0:4, 479:548), Tímár K.–Vígh F. 0:1 (2:2, 513:534), Tóth R.–Szabó G. 1:0 (3:1, 593:503), Albert L.–Ács T. 0:1 (2:2, 506:530).

A népligeti pályán a Ferencváros vendégeként megint meggyőző játékot nyújtott a címvédő, amely 7:1-re nyerte meg a mérkőzést. A vendégek együtteséből négyen (Szél T., Ernyesi R., Fehér B., Kiss N.) is eljutottak 600 fa fölé, az Alabárdos pedig továbbra is vezeti a bajnokságot.A Szegvár is győzelemmel zárta a fordulót, éppen a bennmaradás szempontjából legfontosabb rivális, a Vasasszonyfa otthonában sikerült 7:1-re nyernie.