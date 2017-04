Alabárdos-Szegedi Te: Ezúttal ezüstöt szereztek

Meccskomment

Kiss Norbert,

az Alabárdos-Szeged világbajnoka

– Nagyon sokan szeretnének eddig eljutni, nekünk sikerült. Egymás után ötödször voltunk döntősök, ezt senki sem csinálta meg. Büszkék lehetünk erre az ezüstéremre is, amelyért megdolgoztunk.

Alabárdos-Szegedi TE–Zerbst (német)

2:6

(3771:3876)

Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, döntő. Podbrezova.

A párok: I. Kovacsics–M. Weber 0:1 (0:4, 632:678), Szél T.–A. Schondelmaier 0:1 (0:4, 589:672), Ernyesi R.–U. Stoklas 1:0 (4:0, 691:631), Fehér B.– T. Hoffmann 1:0 (2:2, 612:609), Kiss N.–B. Benedik 0:1 (2:2, 640:672), Karsai L.–T. Schneider 0:1 (1:3, 607:614).

A 3. helyért: Podbrezova (szlovák)– Zaprešic (horvát) 5,5:2,5. Az elődöntőkben: Alabárdos-Szegedi TE–Zaprešic 6:2 (3759:3717), Podbrezova– Zerbst 3:5.

Sorozatban ötödször jutott a férfi tekecsapat Bajnokok Ligája Final Fourjában a döntőbe az Alabárdos-Szegedi TE – most is címvédőként várta a szlovákiai Podbrezován rendezett négyes finálét. És bizony az elődöntőben megijedhettünk, hiszen a horvát Zaprešic a meccs felénél 61 fával 2:1-re vezetett. A második sor első szettje viszont álomszerűen alakult, a szegediek a három játékos első harminc dobása alatt utolérték ellenfelüket, később fordítottak, és ha nem is simán, de 6:2-re győztek.A döntőben az a német Zerbst következett, amely örök mumusa a szegedieknek, de amelyet tavaly a BL-elődöntőben sikerült legyőzni – igaz, 2016 őszén a világkupa elődöntőjében viszont a germánok nyertek. Ez a meccs is úgy alakult szegedi szempontból, mint az elődöntő, azzal a különbséggel, hogy az Alabárdos ezúttal nem tudta a maga javára fordítani az eredményt.A szegedi csapat így a négy elsősége mellé begyűjtötte a negyedik BL-ezüstérmét is – szégyenkezésre tehát semmi ok, hiszen még mindig a sorozat legeredményesebb csapatáról van szó, még ha most tényleg a jobb együttes győzte is le.