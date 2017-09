Alabárdos-Szegedi TE: Újszegedre érkezik a Szolnok

A szegediek két győzelem után látják vendégül a másik Tisza-parti riválist, és most is a mérkőzés esélyesei. A szolnokiak előbb megverték az újonc BKV Előrét, majd a papírformának megfelelően kikaptak a Répcelaktól. Az előzetes várakozások alapján tehát a szegediek megszerzik a harmadik sikerüket is.



– Eddig úgy teljesített a csapat, ahogy kell, bár még össze kell kovácsolódnunk – mondta Szél Tibor. – Vannak jó és rossz meccsek, de még keressük az ideális formát. A Szolnok ellen kötelező a győzelem, és várhatóan mindenki lehetőséget kap, hogy megkapja a terhelést.