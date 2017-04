Alaposan megizzasztották a sztárcsapatot: MOL-Pick Szeged-PSG 27-30 - fotók

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 4000 néző. Vezette: Sorin-Laurentiu Dinu, Constantin Din (románok).Sierra - Sostaric, Petrus, Källman 4, Bánhidi 4, Gorbok 2, Skube 2.Sego (kapus), Balogh 5, Gaber, Pedro 6/3, Bodó 2, Buntic 1, Zubai 1, Obranovic, Bóka.Juan Carlos Pastor.Omeyer - Abalo 3, Rémili 3, N. Karabatic 7, L. Karabatic 2, M. Hansen 7/1, Gensheimer 6/1.Skof (kapus), Narcisse, Stepancic 1, Kounkoud 1, Nielsen.Zvonimir Serdarusic.: 8, ill. 18 perc.7/3, ill. 2/1.NYILATKOZATOK- Gratulálok a PSG-nek a mai győzelemhez. Mindent megtett a csapatom a siker érdekében, nekik is gratulálok. Dolgozunk tovább a héten, megyünk Tatabányára és Párizsba. Új csapat vagyunk, minden meccs a fejlődésünket szolgálja.- Gratulálok a Párizsnak a győzelemhez. Apróságokon dőlt el a siker, megpróbáltunk győzni, de nem sikerült. Készülünk a Tatabánya ellen, biztosan kielemezzük majd a mai hibáinkat. Párizsban nagyon nehéz lesz nyerni.- Nagyon örülök, hogy Szegeden nyerni tudtunk. Jól játszottunk, vezettünk végig, de a maximumot kellett nyújtanunk. Nem szabad elhinnünk, hogy egyszerű lesz a visszavágó, mert a Szeged idegenben is kiegyensúlyozottan képes kézilabdázni.- Nehéz megmondani, hogy miért nyertünk három góllal. Valószínűleg azért, mert jobban védekeztünk a Szegednél. Tudtam mi vár itt ránk, mert a Celjével játszottam ebben a csarnokban 2004-ben és megtapasztalt ezt a fantasztikus atmoszférát. Jó formában vagyunk, megnyertük a Ligakupát, győztünk a Montpellier ellen, fejlődünk folyamatosan.Szól a vastaps és a "Szép volt fiúk" a csarnokban. Nem hiába, nagyot küzdött a MOL-Pick Szeged a világ egyik legjobb csapata, a francia Paris SG ellen. Visszavágó jövő hét szombaton 20.45-től Párizsban.VÉGEObranovic harcol ki hetest. Luka Karabatic meccsének vége, két percet kap. Omeyer visszajön és kirúgja Pedro büntetőjét. Kár érte... 19 másodperc van hátra, időt kér a PSG. Rémili az utolsó pillanatban, 27-30.Sego véd, a kipattanó a Párizsé. hansen felugrik és bevágja... 27-29.2 perc 48 másodperccel a vége előtt Pastor időt kér. Addig játszunk, míg ziccer nem lesz és Bánhidi be nem doba 27-28.Gensheimer megszerzi és végigviszi a labdát, 26-28. Sego ziccert véd!ismét az egyenlítésért támadunk!Hansen bevágja 25-27. Bánhidi Hansen és Karabatic között a falban ballal átveszi, jobbal belövi a labdát. Parádés megmozdulás! 26-27.25-26 áll az eredményjelzőn, időt kér Pastor. Bóka debütál a BL-ben. Zubai ziccerben, Skof kirúgja.Zubai begyötri 25-26. Kiállítják Stepancicot. Källman is kiáll két percet.Gorbok ellépi. A PSG gólt szerez, felülírják.Bánhidit állítják ki a játékvezetők. Kounkoud, 24-26.Skube talpról, amolya Buday Dániel módjára 24-25.az egyenlítésért támadhat a Szeged. Gorbokot leblokkolják, mi jövünk ismét. Buntic a szélről fölé. Stepancic, 23-25.passzívan támad a PSG, Stepancic talpról, Sierra!!!!Buntic fölé lövi a labdát. Labdát szerzünk, Källman lerohanásból 23-24.Rémili csak bemutatja a passzt, el is mennek rá a védők 22-24.passzívon a kéz, Buntic hosszú passza Kallmannak, aki Pedrónak adja kínaira a labdát. A spanyol természetesen nem hibázik, 22-23. Zubai kiáll.Nikola Karabatic egyedül megoldja, 21-23.Hansen talpról, Buntic beleblokkol, de bemegy 20-22. Kounkoud fogja meg Bánhidit, hetes és két perc. Pedro most is hibátlanul 21-22.Bánhidi harcolja ki, Pedro lövi be a hetest, immár Omeyernek 20-21. Gólt lőnek a vendégek, de pont időt kér Serdarusic, így nem érvényes.Rémili derékmagasságból felhúzza a labdát a ficakba 19-21.Pedro füleli le a passzt Gensheimernek. A német szélső kikapja a labdát a szegedi kezéből, ki is állítják. Mivel üres volt a kapu, így hetes is jár a MOL-Picknek. Pedro belövi, 19-20.Hansent állítják ki a játékvezetők. Buntic felugrik és bevágja. Bravó! 18-20.Nikola Karabatic kisodródva nem találja el a kaput. Källmnan átlövésből, Skof. Abalo a szélről a kontrában, Sierra véd!Nikola Karabatic, 17-20. Bodó kezébe beleragad a labda.Hansen bepattintja az átlövését a rövidbe, majd Kallman középkezdésből az üres kapuba talál be 17-19. Sierra is célba veszi az üresen tátongó ketrecet, mellé.Stepancic emelkedik, Sierra kirúgja a labdáját. Rohanunk, Pedro a szélről Buntic passzából 16-18.Skube mellkason lövi Skofot. Nikola Karabatic lerohanásból, 15-18. Gaber harcol ki hétméterest és kettő percet Luka Karabaticcsal szemben. Skube is kihagyja a hétméterest...Sierra újabb átlövést véd! Buntic rohan, Skofnak csemege. Hosszú az indítás Gensheimernek.Mikkel Hansen a sánc fölött, 15-17. Källman a szélről, Skof ölébe lövi.mi kezdjük a második félidőt.Emberhátrányban két beállóval, Bánhidi talál be 15-16.FÉLIDŐSkube harcol ki hetest és két percet, utóbbit Rémili kapta. Skof kirúgja Balogh büntetőjét. A kipattanó Petrusé, Skof ismét. Időn túli szabaddobás, Bodó lóbál egyet, majd bevágja a rövid felsőbe! 14-16.Bodó bevágja, 13-15. Szép támadás, Nikola Karabatic átemeli Sierrát 13-16.Bánhidi góljába belefújnak a játékvezetők. Passzívan támad a PSG, Nikola Karabatic lövését Sierra kitolja!nagyon nem találja a lövőlehetőséget a Szeged, Skube harcol ki szabaddobást.Gabert állítják ki a sporik, erős ítéletnek tűnik... Luka Karabatic és Buntic harcolnak, a francia kap szabaddobást. Nikola Karabatic átlövését Sierra védi.Skube harcol ki hétméterest. Balogh fölé lövi.a Karabatic-testvérek játszanak össze, Luka a gólszerző 12-15. Időt kér Juan Carlos Pastor.Gensheimer ismét rögtön válaszol 12-14.Balogh most Narcisse mellett, 12-13.Petrust állítják ki két percre, büntető. Gensheimer nem hibázik, 10-12. Balogh elemében van, már a negyedik gólját szerzi 11-12. Nikola Karabatic három másodperc múlva már válaszol is... 11-13.keresi a helyzetet a Szeged, Källmannál adódik is, 10-11.gaber kap nagy labdát a falban, Skof véd. Gensheimer rohan, a szélről bepörgeti 9-11.Gorbok lehúzza Luka Karabaticot, hetes és sárga. Hansen értékesíti, 9-10.Hansen lövését blokkoljuk, Sierra indítja Källmant, üres a kapu, góóól! 9-9Narcisse belemegy Petrusba, Gensheimer továbbmegy, kiállítják. Pedro a szélről, 8-9rossz passz Gabernek, Abalo végigviszi a labdát és belövi 7-9.Időt kér a PSG edzője, Zvonimir Serdarusic. Narcisse érkezik a pályára, kicsit előkészítetlenül lő, de nem baj, Sierra véd!Nikola Karabaticot állítják ki két percre. Balogh kizavarja a pókokat a jobbfelső sarokból, 7-8.Bánhidi ellen fújnak a játékvezetők. Abalo átlövésből, Sierra csak beleérni tud 6-8.Balogh megveri lábbal Hansent, 6-7. Luka Karabatic ziccerben, Sierra óriásit véd!Gorbok Omeyer lábai közöt, 5-6. Nikola Karabatic villámgyorsan, 5-7.Nikola Karabatic sárga lapot kap. Elveszik a labdát a sporik a Szegedtől. Rémili lő nagyot, Sierra megint!Luka Karabatic beállóból, 4-5. Elszórjuk a labdát, Hansen rendezetlen védelem ellen 4-6.Skube megtalálja a rést, 3-4. Hansen parádés passza a szélre, Gensheimert leveszi Sierra! A lerohanásból pedig nyögvenyelősen, de Bánhidi eredményes 4-4.Gorbok lövésébe beleblokkolnak, de bemegy 2-4. Rémili lő, Sierra-bravúr!Balogh okosan lő, de mellé. Källman labdát szerez, visszafújják. Gensheimer a szélről bepattintja, 1-4.Rémili átlövését védi Sierra, Abalo belövi a kipattanót 1-3.Skube bejátszása rossz Bánhidinek, Gensheimer lerohanásból 0-2. Balogh 1-2.Nikola Karabatic 9 méterről töri meg a passzív játékot 0-1.a PSG kezdte a mérkőzést. Hansen ziccerben, kapufa, Abalónál a labda.kezdődhet a mérkőzés!érkeznek a szegedi játékosok! Csordultig megtelt a csarnok, fantasztikus a hangulat!kezdődik a bemutatás, először a francia csapat játékosai érkeznek a pályára.a fiatalok Velky Mihálynak, a Pick Szeged utánpótlás vezetőjének köszönték meg az eddigi munkáját. A szakember a nyártól Veszprémben vállal munkát.a Pick Szeged 2017-ben három PickBall-kupát rendezett az utánpótlásban. A közönség az aranyérmes U10-es, és U13-as, valamint a bronzérmes U11-es csapatot köszöntötte.Marin Sego ismét benne van a szegedi BL-keretben, a horvát kapus még a februári Vardar elleni meccsen sérült meg. Nem számíthat azonban ma Juan Carlos Pastor vezetőedző Alen Blazevicre, akinek a helyére Bóka Bendegúz került be.a szegedi B közép már hangol, a csapat a pályán melegítenek. Az állóhelyeket már elfoglalták, de az ülőhelyek háromnegyedén is már ott van a szurkolók. Nagy meccs lesz!köszöntjük minden kedves olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva kezdődik a MOL-Pick Szeged-PSG mérkőzés.Korábban:Már mindenki meccslázban ég, vasárnap reggel több százan tudatják majd a közösségi oldalaikon, hogy „Meccsnap!". Igen, eljött a várva várt összecsapás, a MOL-Pick Szeged– Paris SG férfi kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntő.Vasárnap 17 órakor a magyar együttes hazai pályán kezd a negyeddöntőben, a visszavágót egy hét múlva rendezik a francia fővárosban. Lehet-e szegedi bravúr? Mi lehet a győztes játék titka? Van-e gyengéje a PSG-nek? – ezek a kérdések merülnek fel legtöbbször a szurkolókban. Borsos Attila , a Sport TV szakkomentátora éveket játszott Franciaországban (Nantes,Nimes, Paris 95, Chambery, Lyon). A 135-szörös válogatott, kétszeres francia bajnok egykori jobbszélsőnél kevesebben ismerik jobban a gallok játékát.– A védekezés lesz a döntő a meccsen – kezdte az esélylatolgatást Borsos Attila –, ha a Szeged ebben erős és hatékony lesz, akkor lehet esélye a PSG ellen.Végignézve a franciák keretét, talán nincs gyenge pontjuk. Brutálisan erős kerettel rendelkeznek, minden poszton klasszis játékos szerepel náluk.

Nikola Karabatic a vezérük. Az ő jelenléte meghatározó. Ez nemcsak gólokban, gólpasszokban és a védekezésben mutatkozik meg, hanem a személyiségében is. Lehet őt pótolni, de neki súlya van, mennek utána a többiek, meghatározó egyéniség.Az jól látszik, hogy a támadás az erőssége a Paris SG együttesének. Rengeteg gólt lőnek, ebben a műfajban nagyon hatékonyak.– A ritmusváltásra épül a játékuk. Ha kell, rohannak, gyorsan viszik fel a labdát, de ha kell, akkor sétálva passzolgatnak, építik a támadást. Mindkettőben fontos szerep hárul az irányítókra, Nikola Karabaticra és Daniel Narcisse-ra. Igazán nem is lehet felkészülni belőlük, mert váratlan dolgokra is képesek, jönnek a passzok, az egy-egyezések.A gallok sok gólt kapnak, erről árulkodnak a statisztikák. Mindenkiben felmerülhet, hogy a védekezésük a gyengéjük?– Ha kell, akkor komoly falat tudnak felhúzni, ami azért hatékony. Serdarusic mester nem cserél sokat, ez mindig jellemző volt rá. Csak akkor hoz be új embert, ha muszáj. Ha pedig erre szükség van, akkor minőségi játékosok ülnek a padon.Van egyáltalán gyenge pontjuk? Hol sebezhető a PSG?– Azért zavarba lehet hozni őket. Ha Karabaticcsal és Mikkel Hansennel sokat ütköznek, kilépnek rájuk, akkor el lehet bizonytalanítani a két klasszist. Omeyer sem mindig kapja el a fonalat, a meccsen amúgy is fontos szerep hárul majd a kapusokra. A francia hálóőr kintről sebezhető, ez általában elmondható az idősebb kapusokról. Talán jól emlékszik mindenki a berlini EHF- kupa-döntőre, amikor Ilyés és Prce is rendesen megszórta kintről.Az is biztos, hogy ha olyan a meccs, vezet a Szeged, akkor a gallok arra törekednek majd, hogy minél szorosabb eredményt érjenek el, hiszen a továbbjutás két meccsen dől el. Az biztos, hogy nagy taktikai harc várható, és egy izgalmas meccset vív egymással a két csapat.