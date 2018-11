Alilovic bravúrjaival győzelem Dániában: Skjern-MOL-PICK Szeged 26-29

Hangolnak a szegedi szurkolók Szegeden.

Még a budapesti reptéren készült a csapatfotó.

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 7. forduló, Skjern Bank Aréna. Vezette: Lopez, Ramirez (spanyolok).Nielsen - Augustinussen 1, Tangen 5, Jakobsen, J. Konradson 2, Mogensen 5, Eggert 6/2.Gústavsson (kapus), Mikkelsen 5, Stenbäcken 1, Söndergaard 1, Grebenc.Ole Norgaard.Sego - Sostaric 6, Maqueda 3, Blazevic, Bánhidi 3, Källman 2, Bombac 2.Alilovic (kapus), Gaber 1, Canellas 5/2, Bodó 1, Zsitnyikov 1, Sigurmannsson 3/2, Balogh 2.Juan Carlos Pastor.12, ill. 8 perc.2/2, ill. 5/4.NYILATKOZATOK– Dániában mindig jó dolog kézilabdázni, mert remek közönség, igazán kézilabda-szakértők. Nem játszottunk jól az első félidőben, mégis dicséretes, hogy a Skjern mindössze egy góllal tudott vezetni. Ez döntő volt, mert a második játékrészben már úgy kézilabdáztunk, ahogy szerettem volna. Nagyon megdicsértem a csapatot, mert minden pályára lépő játékos hozzátett a győzelemhez, ami a későbbiek szempontjából hihetetlenül fontos. Nagyon örülök a sikernek, annak különösen, hogy Alilovic is megmutatta, hogy miért szerződtettük Szegedre.– Egyik kedvenc csapatom ellen játszottunk. Közel álltunk mi is a győzelemhez, de a hajrában a rutinos Szeged érvényesítette a papírformát, nem adott esélyt a két pont megszerzésére.- Nagyon nehéz meccsen nyertünk, kétszer is hátrányból kellett felállnunk. Ledolgoztuk a hátrányunkat a szünetre majdem teljesen, ez fontosnak bizonyult. A második félidőben lett kapusteljesítményünk, Alilovic sokat hozzátett a meccshez. technikailag képzett játékosai vannak a Skjernnek, nem volt egyszerű dolgunk. A hajrában pontosabbak voltunk, így nyerni tudtunk.VÉGE60. perc: hazai időkéréssel indul az utolsó perc. Alilovic fölé üti a labdát!!! Canellas ziccerben, 26-29Söndergaard mellé, támadhat a kétgólos vezetésért a PICK. Egy perc és huszonhat másodperc van hátra. Bánhidi harcol nagyot, belövi, 26-28. Két perc Grebencnek.Zsitnyikov! Vezetünk, 26-27.Eggert cunderezik, 26-26.J. Konrádsson, Alilovic hárít!Jakobsen oszt ki egy pofont, két perc. Fontos gól, Bánhidi, 25-26.Mikkelsen beállóból, egyenlít, 25-25.Bodó nagyon fölé.Bombac talpról, Gústavsson véd. Tangen átlövésből, 24-25. Időt kér Pastor, másodszor.Bodó bejátszása rossz Bánhidinek, Eggert rohan, 23-25.Alilovic csak majdnem védi Eggert ziccerét, 22-25.rossz passz a dán beállónak, jöhetünk. Óriási gól, Maqueda, 21-25.labdát veszt a Szeged. A Skjern is, Sostaric az üres kapuba, 21-24.Bánhidi ziccerét védi Gústavsson.Bánhidi marad üresen, 20-23. Stänbacken első gólja után 21-23.Bodó nagy passza Bánhidinek, véd a kapus, Sostaric megszerzi a kipattanót. Labdát szereznek a dánok, Augustinussen robog, 20-22.Maqueda vágja be kíméletlenül, 18-22. Időt kér a Skjern, másodszor. Söndergaard a szélről, 19-22.Sigurmannsson áll ki két percre, szerint jogtalanul. Augustinussen ziccerben, mellé. Ennél nagyobb helyzete csak üres kapura lehetett volna.Canellas talpról, óriási gól, 18-21.Sigurmannsson az üres kapuba, 17-20. Sigurmannsson belül védekezése miatt lőhet hetest Eggert, 18-20.jól védekezik a Szeged, Alillovic véd.Bánhidi elöl lopnak labdát, Mogensen lerohanásból, 17-18. Bánhidi fordul be, Mogensen nyúl a lövőkezére, azonnali piros lap a "jutalma". Canellas hétméteresből, 17-19.ajtó-ablak ziccer, Sostaric, 16-18. Augustinussen a jobbszélről, Alilovic védi a ziccert!Sigurmannsson szabálytalan Mikkelsennel, két perc és hetes. Eggert bepattintja, 16-17.Canellas és Gústavsson néz farkasszemet, előbbi nyer, 15-17.eladja a labdát a Skjern.Maqueda lövését blokkolják, marad a Szegednél a labda. Bánhidi újabb hetest harcol ki.Alilovic! Ismét védi Mogensen lövését. Gaber az üres kapura, Gústavsson visszaér és a kezébe hullik a labda.Sostaric csúszik el, Eggert kerül így ziccerbe, de mellé pattint a balszélről. J. Konrádsson rántja le Bánhidit, két perc. Maqueda gólozik emberelőnyből, 5-4 után vezet most ismét a PICK, 15-16.Alilovic hárít Mogensen ellen, Sostaric az üres kapuba talál be, 15-15.a Szeged kezd, Bodó lövését rúgja ki Gústavsson.FÉLIDŐMogensen parádés passzával hozta helyzetbe Eggertet, Alilovic hárít! Két dán sánc, marad a Szegednél a labda. Tizenegy másodperc van a szünetig. Még Bodót is blokkolják, félidő.Canellas jó átlövése, kellett már nagyon tőle, 15-14.Tangen a blokk fölött a hosszú alsóba,, Alilovic nem ér oda, 15-13.Jakobsen harcol Gaberral, két perc a dánnak. Balogh pattint gólt emberelőnyből, 14-13.Eggert ejt a kapufára. Balogh hibázik. tangen lövését védi Alilovic, Mogensen kipattanóból szerzett gólja érvénytelen.Mogensen talpról a kezek alatt, Alilovic kirúgja! Bodó-bomba, 14-12.Sostaric beállóból, 14-11.Eggert kap nagy labdát a balszélen, 13-10. Bombac rossz passza után jön a Skjern, Alilovicsot Mikkelsen avatja fel.Balogh okosan cselez két védő között, majd bepattintja, 12-10. Időt kér a hazai csapat.Canellas megy fel, rossz lövés, nem talál kaput.labdát szerzünk, Källman viszi végig, 11-9. Tangencunderezik egy testcsel után, 12-9.Balogh lövése nincs bent, a kapufáról kifelé pattan a labda.Eggert a szélről, Sego! A zsűriasztal segít a sporiknak, kiállítják Bánhidit. Mogensen mutatja be a passzt, majd lő gólt, 11-8.Gústavsson kapus kifog honfitársán, Sigurmannssonon, kivédi a hetest.véd a hazai kapus. Tangen cselez, 10-8. Időt kér Pastor. Stänbacken rántja le Bánhidit, hetes és két perc.Tangen lövése Segóról pattan be, 9-8.Mikkelsen, majd Gaber beállóból, 8-8.Kallman a szélről, 6-6. J. Konrádsson használja ki, hogy üres előtte a terület, 7-6. Bombac az üres kapuba középkezdés után.Mogensen most átlövésből, vele egyelőre nem bírnak a szegedi védők, 6-5. Maquedát sáncolja a dán klasszis hátul.Mogensen lő talpról, nagy gól, 5-5. Zsitnyikov mellé.Gaber kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a büntetőt, 4-5.Mogensen mellé.Zsitnyikov újra a pályán.Rendezetlen fal ellen Jesper Konrádsson, 4-4.Mogensen rossz passza után rohanunk, Sostaric ront.Mogensen középről, 3-3. szép játék után Sostaric talál be, 3-4.Bombac góljával már vezetünk, 3-2.Zsitnyikov, 2-1. Megsérül, jön Bodó a helyére. Sigurmannsson hetesből, 2-2.Mikkelsen Sego lábai között, 2-0.a Skjern kezdi a meccset, Mikkelsen góljával vezetnek, 1-0. Bánhidi két perc.kivilágosodott az arénában, a BL-himnusz után kezdődhet a mérkőzés!A két spori már bent, teljes a sötétség, csak néhány reflektor ég. És jön a MOL-PICK Szeged! Gyerünk kékek! Fontos a győzelem!Már mindkét csapat melegít. A Szeged tiszta kékben szerepel majd. Eddig 20-25 magyar szurkoló a lelátón.Azért Szegeden is sokan nézik közösen a kedvencek meccsét. Ez a fotó is ezt bizonyítja.Ismét lesznek szegedi szurkolók a lelátón. Otthon hatan vásároltak jegyet, de mivel sokan dolgoznak Dániában, így várható, hogy a lelátó több részén is feltűnnek majd a kék hívek.Már az Arénában a magyar bajnok. Egyelőre nagy a csend. De tele lesz a létesítmény, itt ünnep minden meccs. Rendben a csapat, ez a lényeg, győzni érkezett a MOL-PICK Szeged Skjernbe.Túl a sétán a csapat. Nem sok emberrel találkoztunk a városban, a boltok nyitva, de alig vásárolt valaki. Kicsit szakadozott a felhőzet, így lehet, hogy előbújik a nap, így Skjern felett is kék lehet az ég.A séta után Juan Carlos Pastor szólt a játékosokhoz - videó róla.Üdvözlet mindenkinek Skjenrből! Minden rendben a csapattal, jót pihent mindenki, hamarosan közös séta szerepel a programban, majd taktikai értekezletet tart Juan Carlos Pastor vezetőedző. Az idő nem változott, naptejet senki sem használ, kabátot és sapkát annál jobban. Esik, hideg van a dán kisvárosban, amely nem éppen pezsgő képet mutatott. Az biztos, hogy délután megmozdul minden helyi, hiszen Skjern kedvenc csapata, a férfi kézilabda együttes a BL-ben a MOL-PICK Szeged ellen csatázik. A Skjern Bank Arénba 3300-as férnek be, minden bizonnyal megtelik majd a lelátó.A keretből mindenki rendben. Most a spanyol szélső Pedro került be, Stanislav Kaspárek maradt ki. A PICK még sohasem találkozott a helyi együttessel, így ez premier lesz. A magyar bajnok 175. Bajnokok Ligája találkozóján lép majd pályára.Szombat, 19.19:A MOL-PICK Szeged este a 3300 főt befogadó Arénában edzett. Videó a tréningrőlEsik az eső, igazi novemberi időjárás "tombol" Skjerben. A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata szombat délután szerencsésen megérkezett Dániába. Semmi csúszás, semmi bonyodalom nem volt az úton. 6.30-kor indult a Pick-busz a spori elől - Cattani sehol... -, a Liszt Ferenc reptérről 10.30-kor indult a gép. Két órát repült a társaság, sok-sok honfitársunk is gépen utazott, igaz, ők nem a mi meccsünkre jöttek, hanem dolgozni érkeztek a vikingek földjére.Szóval az idő elég barátságtalan, de ezzel senki sem foglalkozott különösebben. Gyors ebéd, pihenő következett, majd 18 órától már a Skjern Arénában tréningezik a csapat. Jó hír, hogy Alen Blazevic és Matej Gaber is rendben van, mindketten pihentek a Vecsés elleni bajnokin. Ez a múlt, a két kőkemény játékos már harca készen várja azt a csatát, amely a 175. fellépése lesz a legjobbak, a Bajnokok Ligájában a Szegednek.Komoly kis csata lesz, a dán együttes mindenkire komoly veszélyt jelent, főként hazai pályán.Este jövünk majd a friss hírekkel, képgalériával, és egy kis videó összeállítással.