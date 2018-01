Alkalmazkodnak az időhöz: hazai és külföldi edzőtáborban készülhetnek a szegediek

A magyarországi időjárásra ugyan nem lehet panaszuk a szabadban sportolóknak – bár az utóbbi, szinte tavaszi napok után jönnek még hidegek február elején –, ám azért a meleg vízi edzőtáborok rendszeres kísérői a kajakosok, kenusok október elejétől tartó téli felkészülésének. Így vannak ezzel az NKM Szeged utánpótlás sportolói is, akik közül többeknek lesz lehetőségük az edzőtáborozásra itthon vagy külföldön, sőt Európán kívül is.A klub férfi kenusai Vécsi Viktor vezetésével ugyan nem váltanak országot, hiszen itthon, Tatán és a Maty-éren készülnek, viszont például Hüvös Viktor kajakosai eljutnak Dél-Afrikába, Pretoria mellé, Roodeplaatba és Portugáliába, Montebelóba is.

– Rajtuk kívül is igyekszünk megteremteni a meleg vízi lehetőségeket Kovács László vezetésével az ifjúsági kajakosoknak, akiknek Horvátországban Rogotin vagy Novigrad lehet a célállomás – mondta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője. – A Kása Péter és Kása Ferenc vezette női kenus csapat, így Miskolczy Fruzsina, Nagy Bianka és Molnár Csenge viszont vélhetően nem megy meleg vízi edzőtáborba. Minden évben számítani kell rá, hogy elromlik az idő, ekkor megkeressük a megoldást. A jelenlegi állapot alapos szakmai döntés eredménye, amelyet támogatunk, de ha kell, akkor alkalmazkodunk, hogy a legjobb körülményeket biztosítsuk a versenyzőinknek.A jövő érdekében két kedvelt létesítmény is megújul, így a logiksztika nehezül.– A Maty-éri és a velencei-tavi pályát is felújítják, a Szeged melletti olimpiai centrumot például július 16-ától már nem használhatjuk – nyilatkozta Sík. – Emiatt Szolnok biztos túlzsúfolt lesz, így keresnünk kell alternatívát a nyári, korosztályos események előtti táborozásra. A Holt-Körösök ebből a szempontból meseszerű környezetet kínálnak Békésszentandráson vagy Szarvason, de a logisztika bonyolulttá vált. Ez egy átmeneti időszak, a fejlesztések a sportág érdekeit szolgálják, mi pedig megpróbáljuk a legjobban megoldani ezt a feladatot.