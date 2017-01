Amerikai futball: kupagyőztes a Szeged Bats

Így látta Menczel Dániel



NFC-döntő



– Ismét megmutatkozott, hogy a Falcons támadóegységének idei szárnyalása nem véletlen. Kyle Shanahan, a támadók koordinátora megtalálta az ellenfél gyenge pontjait, és nagyon tehetséges csapatával ki is használta azokat. Az újoncokból épített védekező egység is felnőtt a feladathoz, kulcsmomentum volt, amikor a saját 10 yardos vonaluknál szerezték meg a labdát. Az önkívületben játszó Rodgers szinte emberinek tűnt az összecsapáson, de nem rajta múlt a Packers veresége, hiszen a komplettebb és érettebb csapat jutott tovább.



AFC-döntő



– Újra kiütközött, hogy a Bill Belichick által már máskor is kiválóan alkalmazott „mi a világ ellen" rigmus uralja a Patriots gondolkodását, emiatt egészen elképesztő formában és koncentrációval játszanak egész évben. Az említett edző és a legendás irányító, Tom Brady párosa a hetedik Super Bowljára készül, ez a maga nemében rekord. Brady MVP-formában passzolt, 39 kísérletéből 36 volt pontos. A Steelerst sérülés is hátráltatta, a jelenlegi legjobb futó, Bell hagyta el a pályát.

Szeged első amerikaifutball-csapata ugyan a nagypályás formában rég megszűnt, de a Bats még él, sőt virul. Az együttes ugyanis kispályán még mindig aktív, a régi alapítótagokhoz minden évben rendszeresen csatlakoznak az ország déli régiójából verbuvált tehetségek. Így tettek a Hajdúsági Aréna Kupán is, amelyet magabiztosan meg is nyertek a denevérek.A csapat nem szegedi felét békéscsabai, vajdasági és dabasi játékosok alkották, jó néhány újonc is remekül vizsgázott első megmérettetésén. A Szeged Bats gerince válogatott játékosokból állt, a két vezér pedigésvolt, hiszen előbbi a támadó, utóbbi pedig a védők koordinátoraként dolgozott. Öt meccset vívott a Bats, mindet megnyerte, a döntőben a Debrecen Gladiators ellen diadalmaskodott 7–2-re.– Ötszáz szurkoló volt a helyszínen, kiváló hangulatot varázsoltak. Végig magas színvonalon játszottunk, a fináléban mindössze egy safetyvel tudott szépíteni ellenfelünk. Összesítésben 95–46-os pontkülönbséggel végeztünk. Már presztízsnek számít velünk indulni az Aréna-kupán, hiszen az elmúlt négy alkalommal két-két arany- és bronzéremmel zártunk – számolt be Menczel Dániel.A szegedi örömbe üröm is vegyült:, a Bats legjobban teljesítő játékosa a döntő hajrájában sípcsonttörést szenvedett.– Szerencsére nem nyílt törés volt, de így is tisztán láttuk, ahogy a csont elvált két részre. Ijesztő látvány volt, és vezéráldozat is, hiszen Ákost egy az egyben képtelenség volt szerelni, több futott és elkapott touchdownt is jegyzett. Megműtötték, mielőbbi felépülést kívánunk neki! Vigasztalhatja, hogy az aranyérem mellett a kupa legértékesebb játékosának járó MVP-díjat is megkapta – árulta el Menczel, aki kiemelte: a torna legjobb irányítóját elismerő díjat is szegedi,érdemelte ki.A tengerentúli amerikaifutball-bajnokságban (NFL) az AFC konferenciadöntőjében a New England Patriots hazai pályán 36–17-re legyőzte a Pittsburgh Steelerst, míg az NFC fináléjában az Atlanta Falcons 44–21-re nyert a Green Bay Packers ellen. Menczel Dánielt arra kértük, értékelje a mérkőzéseket, amelyekkel kialakult a február 5-i Super Bowl párosítása – ezt olvashatják keretes írásainkban.