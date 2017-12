Amit lehetett, megtettek: Szedeák-Körmend 79-80

Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Földházi Tamás, Gál János, Minár László (Balogh László).BOLTICS 20/6, Wirth 2, VÁVGÖLGYI 8/6, CSIRICS 20/9, SULOVICS 20. Csere: Révész -, Kovács Á. 9/3. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Fanning 11/3, HOLLINS 18/6, Davis 8/6, Németh Á. -, Csorvási 10. Csere: FERENCZ 18/12, Tuoyo 10, Halász 5, Koch - , Bán - . Vezetőedző: Gasper Potocnik.Kovács Á. (35.), Sulovics (39.) ill. Csorvási (38.)Andjelko Mandics: "Gratulálok a Körmendnek és a játékosaimnak is, 100%-ot adott ki mindenki, aki pályára lépett, ez sajnos nem volt elég. Ellenfelünknek is több lehetősége volt arra, hogy befejezze a meccset, nekünk is volt arra sanszunk, hogy kontrolláljuk a meccset. Kilenc büntetőt kihagytunk, ez sok. Köszönöm a szurkolók biztatását!"Kovács Ádám: "Közel voltunk, akárcsak a szolnoki meccsen. Bosszantó, mert nagyon közel voltunk, a csapatunk megmutatta, hogy a nehézségek ellenére is nagyot tud küzdeni."Gasper Potocnik: "Gratulálok a csapatoknak. Nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, minden a védekezésből ered, mi pedig gyengébben védekeztünk ma. Hiányzott ma két emberünk a kezdőötösből, remélem, hamarosan a teljes kerettel játszhatunk."Ferencz Csaba: "Nagyon nehéz meccs volt, egylabdás meccsen sikerült nyernünk. Minden tisztelem a Szegedé, mert ilyen helyzetben ilyen jól tudtak játszani. Nem szeretnék a közeljövőben még egy ilyen meccset játszani, idén már több utolsó másodpercekben eldőlő meccsünk volt. Biztos vagyok benne, hogy a Szeged sok csapatnak borsot fog törni az orra alá."Wirth jó ziccerével indul a negyed, 61-64. Csiricstől nem jó a tripla, így nincs egyenlítés. Sulovics micsoda csatát nyert Fanninggel szemben, aki a saját lepattanóját megszerezte, de a szegedi center kiszorította őt a pályáról, miután blokkolta. Boltics leszedi Csirics pattanóját, de nem kap fújást a szegedi kapitány. Visszaesett a Körmend, jóval pontatlanabb a vasiak játéka, mint az első félidőben. BOLTICS! Megint leszedi Csirics pattanóját, és most faulttal együtt visszateszi, egyetlen pont a különbség, és az ikszért dobhat büntetőt Boltics! Meg is van, 64-64! Sulovics egykezes labdaszerzése után Kovács Ádám dobhat megint két büntetőt Hollins harmadik faultja után. Az egyik bent, de ez is azt jelenti, hogy vezet a Szedeák, 65-64! Hollins szerzi az első pontokat négy perc után a vendégeknél, 65-66. Megint egy támadópattanó a Szedeáknál, a meccsen a tizenegyedik! Vágvölgyi ezt be is préseli, 67-66. Labdaszerzés után Boltics mehet, de kihagyja a ziccerét, viszont Sulovics megint védekezésben remekel! Elképesztő, mit küzd ma a Szedeák! Újabb emberveszteség, Kovács Ádám begyűjti az ötödik faultját. Ferencz középtávolról, 67-68, majd egy eladott labda után Hollins roboghat ziccerrel, 67-70 - gyorsan időt is kér Andjelko Mandics, még majdnem öt perc van vissza! Révész ellépi, majd Ferencz bedobja a negyedik tripláját, 67-63. Csirics a harmadikat jegyzi kintről, 70-73. Csorvási bepöcizi Hollins lecsorduló ziccerét, 70-75. Boltics is beszór egy trojkát, 73-75! Két perc vissza, Csirics kérleli a szegedi közönséget egy kis buzdításért. Csorvási is kiszáll, jöhetnek Sulovics büntetői: mindkettő jó, 75-75! Vágvölgyi labdaszerzése után Csirics bedobja a ziccert, vezet a Szedeák, 77-75! Tuoyo büntetőzhet, Sulovicsnak még volt egy faultja, amit büntetlenü elkövethetett. Kiegyenlít, 77-77, másfél perc a meccsből. Hollins is faultol, Boltics állhat a vonalra, csak a másodikat dobja be, de a vezetés így is megvan, 78-77. Sulovics is kiszáll, picit erős ítélet, de centerét is elveszíti a Naturtex a végére. Hollins a helyére küldi mindkettőt, 78-79. Kiperdül Davis kettese, és fél perccel a vége előtt támad a Szedeák: Fanning csak az egyiket dobja be, ez azt jelenti, hogy 78-80, 13 másodperccel a vége előtt. Andjelko Mandics időt kér, ha kosarat szerez a Szedeák, jöhet a hosszabbítás, ha triplát, nyerhet! Csirics dobhat kettőt a vonalról: csak az egyik van bent, 79-80. Négy másodperc maradt, időt kér a Körmend. Révész odaüt Tuoyónak, két büntető. Kihagyja az elsőt, és a másodikat is! Boltics elindul, de lejön a kettese: ez a vége, minden dícséretet megérdemel a Szedeák, ebben a helyzetben egyetlen ponttal kikapni a Körmendtől, egészen elképesztő teljesítmény!Vágvölgyi szépen betakarja Hollinst, majd Sulovics büntetőzhet, most bedobja mindkettőt, 41-47. Csirics leszedi Wirth pattanóját, de nem tudja visszatenni. Feszült meccs, most Mandicsból is előjön a vadabb énje. Boltic megy be, és ejt, 43-47 - gyorsan időt kér Gasper Potocnik, három perc alatt nincs még körmendi pont a negyedben. Ferencz a sarokból szerzi az első vendég-kosarat a szünet után, 43-50. Csorvási szed egy támadót, majd pontokra is váltja ezt, 43-52, időt kér Andjelko Mandics is. Boltics szerez labdát, majd megállítják: elég sok a duma a meccsen, végül egy körmendi, valamint egy Bolticsnak járó technikai fault, ennél azért egyértelműbb volt a helyzet. Kár ezért, mert szép kosárlabdát is láttunk már ma. Csirics büntetőzhet Csorvási negyedik faultja után, mindkettőt bedobja, 45-52. Hollins az utolsó másodpercben ejti be, 45-54, erre válaszol Sulovics, majd a center ellen ítélnek, aki nagyon higgadtan és okosan reagál, mi több, bíztatja a társakat, vezér ma a pályán. Lejár Fanning ideje, ezt szépen kivédekezte a Szedeák! Ez adhat erőt, na meg persze Kovács Ádám hármasa, 50-54! Sulovics harmadik személyije után Fanning büntetőzhet a füttyszó közepette, egyet értékesít, egyet elront. Kovács Ádám megint, 52-55, teljesen nyílttá vált a meccs! Fanning büntetőzik, 52-57, majd Boltics dobhat ziccert, 54-57 - időt kér a Körmend két és fél perccel a negyed vége előtt! Csirics elveszíti, Hollins pedig végigrobog vele, 54-59. Sulovics bemutat egy pazar dobócselt, majd megszerzi a hetedik kosarát, 17 pontnál jár, 56-59. Tuoyo kosarával fordulunk az utolsó percre, Kovács Ádám kap labdát most a palánk alatt, közelről eredményes, 58-61. Ferencz felteszi a kettest, 58-63. Sulovics megint a vonalról, ismét felez, ha az öt büntetője bent lenne, vezetnénk - így 59-63. Halász is dobhat még kettőt, de neki is csak az első jó, 59-64, az utolsó tíz percre ötpontos körmendi fórral fordulunk.Szünetben átadták az #aludjjol - "1párna-1álom" jótékonysági akción összegyűjtött kispárnák egy részét, összesen több mint 900 párnát gyűjtöttek össze!Csiricsé az első kosár a második tíz percben, 25-24. Tuoyótól rossz a horog, Vágvölgyi hármasát kiköpi a gyűrű. Halász a sarokból nagyon röviden, Ferencz már pontosabb, bár Mandics azt reklamálja, ez csak kettes volt - de hármat ér, 25-27. Vágvölgyi visszadobja, 28-27. Videózás után büntetőzhet Csorvási, a második bent, 28-28. Csorvási szed egy támadópattanót, amit faulttal együtt visszatesz, 28-30. Visszajön Sulovics Révész helyett, de ez sem zavarja meg Csorvásit a büntetőben, 28-31. Csirics ejt, 30-31, a szegedi kapitány az első, aki tíz pont fölé jut. Kovács Ádámtól egy blokk, majd Sulovics fent marad, ezt ki is használjuk, 32-31, időt kér a Körmend. Fanning süllyeszti el a harmadik körmendi hármast, de Boltics válaszol rá, 35-34. Davis is pontos kintről, a dudaszó pillanatában, 35-37. Nem rossz meccs, Vágvölgyi is bedob egy triplát, 38-37. Zsinórban öt tripla, Ferencz küldi be, 38-40. Sulovicsnak nem jön össze kintről. Hosszú az alley-oop Tuoyónak, majd Kovács Ádám büntetőzhet: csak az első jó, 39-40. Davis bedobja a hetedik körmendi hármast, 39-43. Sulovicsra ráesik Hollins, érthetetlen, mit reklamál az amerikai. Sulovics kihagyja mindkét büntetőjét, hatszor rontott már a vonalról a Szedeák, ez nehezen fér bele! Ferencz viszont pontosabb büntetőből, 39-45. Tuoyo zsákolása után, 39-47-nél, az eddigi legnagyobb különbségnél, egy perccel a nagyszünet előtt kér időt a Szedeák. Wirthtől rövid a tripla, de Ferencznek lejár az ideje. Még fél perc a szünetig. Két támadópattanó is, de egyik után sincs szegedi kosár - ez a negyed vége, nyolc ponttal vezet a Körmend a nagyszünetben, viszont a játék képe alapján ez még nem dőlt el.A Szedeák támadhatott először, de ebből nincs kosár. Boltics büntetőire Csorvási válaszol a palánk alól, 2-2. Most Sulovics állhat a vonalra, de egyik sincs bent. Viszont maradhat a labda nálunk, ezt Csirics ki is használja egy triplára. Davis közelije után Sulovics fordul le az emberéről, 7-4. Rossz ütemben adja Davisnek Csorvási, Boltics pedig bekígyózik, 9-4. Hollins ziccerével 9-6. Boltics szolgálja ki remekül Sulovicsot, 11-6. Megint egy betörés Fanningtől, 11-8. Sulovics faulttal együtt fejezi be, időt kér a Körmend 13-8-nál. Sulovicstól jó a plusz egy is, majd Fanning megint a körtéből, 14-10. Sulovics, kiválóan kezd a center, már 9 pontnál jár, 16-10. Boltics túldobja a gyűrűt, de Vágvölgyi visszaszerzi, ezt pedig kosárra váltja Boltics, 18-10. Davistől hosszú a tripla. Halász egy ritkán látható rossz passzal nyit, de Boltics nem tudja ezt büntetni a ziccerével majd jön az első sikeres körmendi tripla Hollinstól, 18-13. Tuoyo egy tempóval debütál, 18-15. Ferencz mintha lökte volna indulásakor Wirthet, de nincs fújás: Hollinst persze ez nem zavarja, aki kiegyenlít kintről, zsinórban 8 körmendi pont, időt is kér Andjelko Mandics. Jön az első szegedi csere, Révész érkezik a pályára. Csirics-tripla, 21-18. Kis megbeszélés a szegedi kispadnál a játékvezető részéről, de ezt Halász használja ki, a Körmend próbálja becsapdázni a Szedeákot már az alapvonalnál, Halász labdaszerzése után könnyű kosár, 21-20. Megkezdődik az első negyed utolsó perce: Tuoyo ziccere után először vezet a meccsen a Körmend, 21-22. Ugyan győzködik a sporikat ellenkezőjéről, de végül ráfújják Tuoyóra a faultot, jöhetnek Csirics büntetői: mindkettő a helyén, 23-22. Ferencz rövid triplája után Révészre elég könnyen fújnak sportszerűtlen faultot, Halász köszöni az érte járó büntetőket, 23-24. Ez a negyed vége.Megható pillanatok a feldobás előtt: a találkozó előtt elbúcsúztatták a Szedeáktól búcsúzó masszőrt, Páli Katit, aki egy ajándékcsomagot vehetett át a klubtól. A csapat orvosa, Virágh György pedig ma ünnepli születésnapját.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, az év utolsó mérkőzése következik a Szedeák számára. Ami a legfontosabb, a szegediek keretében ott van Nenad Sulovics, persze kérdéses, a center mennyit bír majd ma.

A hétvégi, MAFC elleni bajnokiján három alapemberét nélkülözte a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata, amely szombaton 18 órától hazai pályán fogadja a Körmendet. A Josh Fortune, Juhos Levente, Nenad Sulovics trió mellett mandulagyulladás miatt Bonifert Bendegúz sem játszhatott, míg Révész Ádám orrtörése után csak maszkban léphetett pályára. Bonifert meggyógyult, a többiek állapotát külön-külön is végigvettük.Az amerikai hátvéd kezdő volt ugyan a MAFC ellen, de csak hét percet töltött a pályán, mert kifordult a jobb bokája.A Körmend ellen még biztosan nem játszhat, nem szeretnék kockáztatni, hogy rásérüljön. Bonifert Domonkos ügyvezető- től megtudtuk, Fortune-nak ez az első ilyen jellegű sérülése, ezért lassabban gyógyul. A jövő szerdai, kaposvári meccsen már számítanának rá.

A legnagyobb gond Juhossal van: mint tegnap megírtuk, a válogatott erőcsatárnak meg kellett műteni a jobb bokáját.A játékos elmondta, azért volt szükség a beavatkozásra, mert a bokacsont és a sípcsont között volt egy komolyabb réteg a csonton, ami miatt folyamatosan begyulladt a bokája. Ezt kellett onnan levésni, így elkerülhetetlen volt a műtét. Jelenleg otthon van a szüleinél, Kaposváron, két hétig fekvőgipszben kell lennie, utána kezdődhet a rehabilitáció. Várhatóan két hónapig nem léphet pályára.A saját nevelésű játékos még a Jászberény elleni U20-as meccsen sérült meg egy hónapja, arcon könyökölték, eltört az orra. A 22 éves center a MAFC ellen már játszott, és a Körmend ellen is pályán lehet, de továbbra is csak a speciális védőmaszkjában. Ezt még körülbelül egy hónapig kell hordania az edzéseken és a meccseken.A csupa szív szerb légiós a múlt pénteki edzésen szenvedett térdsérülést, egész héten pihentette, ami segített az állapotán. Jelenleg úgy néz ki, pályára léphet szombaton, ám csak a bajnoki előtt dől majd el végleg, hogyan bírja a terhelést a lába. Ha vele minden rendben lesz, akkor a fentieket figyelembe véve a Szedeák várhatóan a Boltics, Wirth, Csirics, Révész, Sulovics ötössel kezd a Körmend ellen.