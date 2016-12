Anya süt, apa főz a Pápai családban

Luca és a három „B"



Kíváncsiak voltunk, hogy a gyermekek nevének kiválasztásánál szándékos volt-e a B betűs kezdés.

– Amikor még csak ismerkedtünk, már akkor szóba került, hogy jól hangzik együtt a Pápai Balázs, így az első gyermeknél nem volt kérdőjel – kezdte Ági.

– Gondoltam, hogy a második esetben akkor én jövök, kiválasztottam a Botond nevet, de Ági megvétózta. A Bálintot ő találta ki. A harmadik fiú születésekor nem tudtunk dönteni, még a szülőszobában sem, végül jött az orvos, aki gratulált nekem Pápai Botond megszületéséhez. Így tudtam meg. Luca? Na, itt már végképp azt hittem, dönthetek, be is dobtam a IV. Bélát, de ezzel végleg kizártam magam mindenféle névadásból… – tette hozzá a férj. Balázs ekkor mondta: „ebből látszik, hogy apa a család feje, de anya a nyak, amely mozgatja azt".

– Gyere csak, a családi tollas előtt még tudunk beszélni – mondta Pápai Miklós. A családfő a szegedi hokicsapat mellett a Tisza SE tollas- és fallabdaszakágát is irányítja, így nem volt véletlen, hogy legkönnyebben a Squash Club Szabadidőközpontban tudtuk összehozni a találkát.Felesége, Ági a gyerekekkel érkezett: Balázs tizenhat, Bálint tizennégy, Botond tizenegy, Luca nyolcéves. Mivel a mozgás életforma a családban – a két nagyobb fiú utánpótlás-válogatott tollaslabdában, a kicsik úszni szeretnek –, az egymás elleni tollasmeccseknek nagy hagyománya van.– Január elsején is játszunk, mert amit az új esztendő első napján teszel, azt csinálod majd egész évben – mondta Balázs.Ki készíti a karácsonyi vacsorát? – kérdeztük tőlük.– Anya süt, apa főz – vette át a szót Botond, vagy ahogy a család szólítja, Botya, aki talán a legjobban élvezte a beszélgetést, végig mosolygott, és szívesen árult el titkokat.– Apa a halat szokta elkészíteni, és amikor jól sikerül, mindig mondja, hogy ebben ő a Jászság bajnoka – nevetett Botond, de ekkor már az egész család is. Miki Jászberényben jégkorongozott és lett válogatott, ezért a tréfás elnevezés. Az asztal megterítése Balázs és Bálint feladata.A családnak a Jézuska hozza a karácsonyfát, ahogy mondják, „amikor ideje van rá", de a kicsik azt szeretik a legjobban, ha 24-én reggelre megérkezik. Szerencsés helyzetben vannak, a nagyszülők pár száz méterre laknak, így 23-án közösen készülődnek, majd a szentestét is együtt töltik.– Ha sokan vagyunk, akkor a Jézuska nagyobb figyelmet szentel ránk – mondta erről az apuka.Rákérdeztünk a gyerekek kedvencére. Botond csokimániás, ebben az egész család egyetért, neki minden jöhet, ami csokiból van. Luca a mákos gubára esküszik, de anya tejbegrízes muffinja is előkelő helyet foglal el karácsonykor.Nagy kedvenc a kártya és a társasjáték: a családi snapszerbajnokságot Balázs vezeti, míg a Dog nevű, a Ki nevet a végén?-hez hasonló játék Botondnak a kedvence.– Huszonötödikén Miki anyukájához, másnap az én szüleimhez megyünk át, és az év végéig több közös programot is szervezünk, hogy együtt legyünk. A szilvesztert általában otthon töltjük, nálunk az azért különleges, mert akkor van a szülinapom – tette hozzá Ági.