Apa nélkül maradt a zsombói család - a 21 éves labdarúgó, Mocsári Gyula lett a családfő

Tragédiák sorban

A családban mindenkit megvisel a tragédia, ami az elmúlt évben már a negyedik a sorban. Tavaly januárban, első születésnapján leállt Szilvia legkisebb unokájának, Szilvia lánya harmadik gyermekének a légzése és

a keringése. Bence azóta éber kómában fekszik, állapota se nem javul, se nem romlik. Rá néhány hétre meghalt Szilvia édesanyja, majd férjén, Józsefen koszorúérműtétet hajtottak végre, év végén pedig kiderült,

a hatéves Máté is beteg. – Nagyon nehéz feldolgozni mindezt, nagyon nehéz erősnek lenni – vallja be az asszony.

Várakozás

Máté még nem tudja, hogy vasárnap este meghalt az édesapja. Nem merem neki elmondani, mert nagyon közel álltak egymáshoz, és félek, hogy képtelen lesz megérteni a történteket. Ha apuci csinált valamit, Máté vele tartott. Ha füvet nyírt, ha barkácsolt, ha rendezkedett a kertben, ő a nyomában járt. Nagyon szerette őt, felnézett rá – mesélte megrendülve az édesanya.

Nagyfiúból családfő

A vasárnap szívinfarktusban elhunyt zsombói családfőnek, Leidecker Józsefnek két saját (a hatéves Leidecker Máté és a 11 éves Martin), párja, Szilvia révén pedig három nevelt (Mocsári Gyula 21, Dániel 16, Nikolett pedig 14 éves) gyermeke volt.A megye labdarúgásában élők ismerhetik a Mocsári nevet: Gyula a megyeegyes Zsombó meghatározó játékosa, de három kisebb testvére is futballozik: Dani és Martin Zsombón, Niki pedig Szentmihályon.Az édesanya hét gyermeket szült: a felnőtt két lány, Mocsári Csilla és Mocsári Szilvia saját életét éli, a Zsombó külterületén élő Gyula, Dániel, Nikolett, Martin és Máté viszont a tragédia miatt nevelő- és édesapa nélkül maradt.– A körülményekhez képest jól vagyunk – mondta Leidecker József felesége, Szilvia, aki épp a budapesti Szent László Kórház transzplantációs osztályán tartózkodik legkisebb fiukkal, a hatéves Mátéval. – Amikor Máté lábán egyre több folt jelent meg, nem gyanakodtunk súlyos betegségre. Nem volt rá okunk, mert Máté mindig is örökmozgó gyerek volt. Azt hittük, ebből adódnak a sérülések. Idén januárra azonban kiderült, nagy a baj: talán csak a csontvelő-átültetés segíthet rajta. A jövő héten derül ki, hogy én vagy Martin megfelelő donor leszünk-e neki. Ha nem kell tovább keresni a donort, akkor hamarabb sor kerülhet a beavatkozásra, és hamarabb haza is jöhetünk. Persze ez még így is hónapokba telik majd.Hirtelen családfő lett egy 21 éves fiatalemberből. Mocsári Gyulának három kisebb testvérét kell ellátnia otthon, Zsombón.

Igazgatói segítség



A Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád megyei igazgatója, Nógrádi Tibor azonnal az ügy mellé állt.

– Mindent megragadunk, hogy ebben az érzelmi és anyagi válságban segítséget nyújtsunk – mondta. – Én már elutaltam egy összeget. Az apukát nem lehet feltámasztani, az emlékét viszont meg kell őrizni. Az a legfontosabb, hogy a hatéves kisfiú meggyógyuljon, a család pedig újra együtt legyen. A labdarúgás nagy családja megmutathatja, mennyire szolidáris.

Két számlaszám



A Mocsári család megsegítésére pénzadományt gyűjtenek két fórumon is. Az egyik az Egy család

vagyunk név alatt megnyitott 57100209-12019610 számlaszám. A másik az Egészséges Zsombóért Alapítvány, amelynek a 3A Takarékszövetkezetnél lévő számla száma: 57100209-12019634.

– A család megérdemli a segítséget, igen szegény körülmények között élnek, de a szülők mindig szépen nevelték gyermekeiket – mondta a család házi gyermekorvosa, dr. Szabó Ágnes. – Máté két és fél hónappal ezelőtt került a szegedi gyermekklinikára, mert vérlemezeinek száma nagyon lecsökkent. Csontvelőműködési elégtelenséget diagnosztizáltak nála, amelynek egyetlen kezelési módja a csontvelő-átültetés.

Dr. Szabó Ágnes az orvosa a család legkisebb betegének is. Máté 25 éves nővérének harmadik gyermekénél 1 évesen oxigénhiány lépett fel, ami miatt súlyos agykárosodás alakult ki. Bencét a szülők otthon ápolják.

– Nagy a teher most még, de megpróbálom megoldani – nyilatkozta Mocsári Gyula. – A munkám kötetlen, műszaki cikkeket javítok, így többet lehetek itthon és a testvéreimmel. Tudok főzni, leveseket, tésztákat, néha pedig paprikást is csinálok, szerencsére nem válogatósak a tesók, így tartós élelmiszert is elfogadunk. Ezenkívül boltba megyek, mosogatok, de a házimunkában segítenek a testvéreim is, akiket elkísérek az iskolába, majd haza. Amíg anya visszatér a kisöcsémmel, Mátéval, az még várhatóan három-négy hónap. A nevelőapámmal való kapcsolatomban nem volt különösebb probléma, a konfliktusokat meg- oldottuk.Ha valaki, akkor a Zsombó Sportegyesület elnöke, az egykori támadó, Mihálffy Zsolt igazán ismeri a családot és a Mocsári gyerekeket.– Nagyon gyors játékosok mindannyian – jellemezte őket az elnök. – Gyula meghatározó labdarúgója a megyeegyes csapatnak. Dani legutóbb bajnok lett az ifivel, és a klub második legeredményesebb labdarúgója volt, de most is jól áll az ifjúsági A csoport gólszerzőlistáján. A kislány, Niki a fiúk között nőtt fel kilencéves koráig, most a St. Mihály FC labdarúgója, és az U16-os kiemelt bajnokságban rugdossa a gólokat a Fradinak, az MTK-nak vagy a Videotonnak. A képességei alapján a válogatottságig is viheti. A legkisebb, Leidecker Martin pedig az utánpótlásban szerepel. A tragédia kapcsán igyekszünk gyűjtést szervezni, közben segítünk az iskolás gyerekek ellátásában, elhelyezésében.