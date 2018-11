Aradon küzd a WBO-övért nagyközépsúlyban Kis Máté

Kis Máté súlycsoportot ugrott lefelé. Fotó: Felix Promotion

Új súlycsoportban, nagyközépsúlyban mutatkozik be a Szeged BC profi ökölvívója, Kis Máté (25). A félnehézsúlyú magyar bajnok (eredménysora: 12 győzelem, 0 vereség, 2 döntetlen) a Bokszvilágszervezet (WBO) interkontinentális övéért küzd majd a finn Timo Laine (22 győzelem, 10 vereség) ellen a romániai Aradon szombaton (élő: M4 Sport).– A Baranyi Richárd ellen legutóbb megnyert mérkőzés alapján gondoltuk azt, Kis Máté egy súlycsoporttal lejjebb is tudna eredményesen bokszolni – nyilatkozta Gál László, a Szeged BC és Kis edzője. – Itt sokkal több keresnivalója lehet, és ezzel a címmeccsel az első húsz közé kerülhet a világranglistán, ha nyer. Rutinosabb a finn, viszont Máté erőben jól áll. Az a kérdés, Laine bírja-e Máté ritmusát? A súlycsoportváltás szintlépés előre, az utóbbi napokban hozta is a súlyát úgy, hogy nem látszott erőtlennek.– Mindig nagy lelkesedéssel és erőbedobással készülök az összes mérkőzésemre, de hazudnék, ha azt állítanám, hogy az aradi küzdelem ugyanolyan, mint az eddigiek. Egy újabb lépcsőfok és egy hatalmas lehetőség számomra. Úgy érzem, hogy ezen a mérkőzésen nemcsak azért ismerhetik meg a nevem a határon túl is, mert Aradon küzdök, hanem mert egy ilyen komoly cím megszerzésére kaptam lehetőséget. Mindig is erre vágytam, és nem engedem meg magamnak, hogy elszalasszam ezt az esélyt – mondta Kis a Felix Promotion on-line felületén.