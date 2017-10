Aranyakat nyertek: jól szerepeltek a szegedi fallabdások Belgrádban

A Vidux Tisza Squash SE-ből Harmath Eszter az U17-es lányok között lépett pályára, és annak ellenére szerezte meg az aranyat, hogy mindössze 15 esztendős. Ugyanígy két évvel fiatalabbként indult az U17-es fiúk között Takács Benedek, aki kiváló játékkal második lett.

Közös csoportkép. Mindkét szegedi klub versenyzői jól teljesítettek a Serbian Junior Openen.

Fotó: Facebook

– Tavaly ugyanilyen színű érmeket hoztunk haza, de ez most sokkal többet ér, hiszen eggyel idősebb korosztályban játszott mindkét versenyzőm, ez pedig a fejlődést mutatja. Két éve edzenek velem, és most kezdtem már olyan jeleket látni mindkettejük játékában, amit szeretnék – fogalmazott a Vidux edzője, Hoffmann Péter. A versenyzők részt vettek a budapesti Hungarian Junior Openen is, ahol tizenhét ország közel száz játékosa indult. Itt Harmath hatodik, Takács hetedik lett, viszont a nőknél a szintén viduxos Laskai Vanda bronzérmet nyert U17-ben, míg a 15 évesek között Sárkány László tizennegyedik lett.

A Marostő SE-ből négyen indultak Belgrádban. Kohlrusz Balázs edző tanítványai közül az U13-as korosztályban Komlódi Regő magabiztos teljesítménnyel állhatott a dobogó tetejére – a döntőben 1:2-es szett- állásról fordított 3:2-re. A 15 évesek között Jeszenszky Zoltán türelmes játékkal és kevés hibával harmadik lett, ugyanitt Nagy Levente a hetedik, Szabó Kende a tizedik helyen végzett.A Hungarian Junior Openen Jeszenszky hatodik, Szabó és Komlódi tizenharmadik, Nagy tizenötödik lett korosztályában.