Aranyat ér a Szentesnek - az év Csongrád megyei utánpótlásedzője: Győri Eszter

Edzőként is elismertük. Játékosként kapott díja után trénerként is az év legjobbja lett Győri Eszter, aki a hatszoros világbajnok tekéstől, Kiss Norberttől vette át a CE Glass Zrt. üvegtrófeáját. Fotó: Karnok Csaba

A sportág alapjait Szentesen tanuló vízilabdázók tudását országszerte elismerik a szakemberek, a Kurca-parti klub pedig mindent megtesz, hogy ez a jövőben is így legyen, utánpótláscsapatai rendre a legjobbak között szerepelnek, 2017-ben pedig ez különösen így volt.Győri Eszter az esztendő legfontosabb sikereiből alaposan kivette a részét, hiszen a gyermek korosztály edzőjeként bajnoki címet ünnepelhetett tanítványaival, és az ifjúsági együttes bajnoki elsőségében is szerepet vállalt. Ő a felnőttválogatottba is bekerülő Lekrinszki Gina Petra nevelőedzője, az ifjúsági Eb-n bronzérmes Dömsödi Dalma is a tanítványai közé tartozik, illetve a 2002/2003-as korosztályos válogatott egyik szövetségi edzője. Ebben a nemzeti együttesben két növendéke, Czirbus Dorottya és Dömsödi Dalma is alapember lett. Ezek után nem is volt kérdés, hogy Győri Esztert választjuk 2017- ben Csongrád megye legjobb utánpótlás- edzőjének.– Köszönöm a díjat, nagy öröm ez számomra, hiszen már játékosként is kaptam ilyen elismerést – mondta Győri Eszter. – Nem ért váratlanul, hogy rám esett a választás, hiszen két bajnoki címet is elhódítottunk, ami a klub életében nagy siker. Tíz éve edzősködöm, amit rendkívül élvezek, mert szeretném átadni a tudásom és tapasztalatom, és néha beszállok a vízbe is, úgy még jobban be tudok mutatni fontos elemeket.

A Szentesi VK leány gyermekcsapata (2002-esek) egyébként nem akárhogyan lett bajnok, csak a tét nélküli, utolsó bajnoki mérkőzését vesztette el a korosztályos országos bajnokságban. Utoljára tíz évvel ezelőtt, 2008-ban nyert szentesi leánycsapat utánpótlás országos bajnokságot. Ebből a keretből került ki például Kádár Ildikó, Gémes Anett Alexa és Miskolczi Ibolya Kitti. A bajnokság A csoportjának, azaz felsőházának legeredményesebb játékosa Dömsödi Dalma lett, akinek a legjobb utánpótláskorú játékos elismerését ítélte a Szalay Iván Alapítvány – ezt a díjat még sosem kapta meg szentesi vízilabdázó.– Szoros, jó bajnokság volt, bárki megverhetett bárkit – nyilatkozta lapunknak Győri Eszter. – Az év elején érezhető volt, hogy jó a csapat, és ebből valami nagyszerű is kialakulhat. Aztán amikor lement a bajnokság fele, és veretlenek voltunk, egyre inkább igazolódott az előzetes jó érzés. A BVSC számított a legnagyobb riválisnak, és a felkészülési tornák döntőjében ellene elszenvedett két vereség kiváló tanulólecke volt. Ugyan Dömsödi lőtte a legtöbb gólt, de például az ő kiállítása után is megvertük idegenben az UVSE-t, azaz nem csak egy játékosra épült a csapat – hangsúlyozta a tréner.