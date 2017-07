Aranyvárossá tették Plovdivot a csongrád megyei kajak-kenusok

Eredmények

Kajakos, kenus Európa-bajnokság, Plovdiv. A Csongrád megyei versenyzők eredményei,

1000 m, férfiak, K1: 3. Kopasz Bálint (Algyő).

500 m, férfiak, K1: 3. Kopasz B.,

K2: 1. Nádas Bence (DÉMÁSZ-Szeged), Tótka Sándor (Újpest),

K4: 1. Magyarország (Nádas, Tótka, Mozgi Milán – Győr, Molnár Péter – Tiszaújváros).

Nők, K2: 4. Medveczky Erika (DÉMÁSZ-Szeged), Farkasdi Ramóna (Győr),

K4: 1. Magyarország (Lucz Dóra – Újpest, Medveczky E., Takács Tamara – Győr, Vad Ninetta – Vasas).

200 m, K2: 1. Balaska Márk (Honvéd), Birkás Balázs (DÉMÁSZ-Szeged).

Parakenu, nők, KL2: 5. Varga Katalin (DÉMÁSZ-Szeged); férfiak,

VL1: 1. Suba Róbert (DÉMÁSZ-Szeged).



Két aranyérem – Nádas Bence (DÉMÁSZ-Szeged) a plovdivi Európa-bajnokságon a négyessel és az újpesti Tótka Sándorral párosban is nyert. Világcsúcsok – Tavaly sajnos az olimpia nem jött össze, de idén eddig minden klappol – nyilatkozta Nádas. – A mezőny komolyan veszi az olimpiai számok között új négyest ötszáz méteren. Új egységek szerveződnek, és ez a döntő erősebb volt, mint a 2016-os. Mindkét számban világcsúcsot lapátoltunk, párosban például egy 2008-as rekordot adtunk át a múltnak.



Az algyői Kopasz Bálint két bronzérmével bebizonyította: 500 és 1000 méteren is stabilan ott van a világ legjobbjai között. A tavalyi moszkvai Eb-bronzérem után K1 1000 méteren ismét a harmadik helyen zárt a szám két nagyágyúja, a portugál Fernando Pimenta és a dán Poulsen mögött.



A K1 500 méter döntője nagy izgalmakat hozott, a legjobb öt versenyző 32 századmásodpercen belül érkezett célba. Kopasz négy ezreddel lemaradva a dobogóról negyedik lett, ám a szabályok szerint 5 ezredmásodpercen belüli különbség esetén holtversenyt kell hirdetni. A párás idő miatt nem igazán lehetett megállapítani, hogy Kopasz vagy Poulsen futott-e be előbb, így 500 méteren mindketten átvehették a bronzérmet. Két bronzérem – Azt terveztem a verseny előtt, hogy mindkét távon dobogóra állok majd, nagyon örülök neki, hogy ez sikerült – mondta Kopasz.



– Ezren éreztem, hogy jó a formám, egészséges vagyok, és ez mentálisan erőt adott. A taktikámat sikerült jól végigvinnem, a távot magas intenzitáson, úgy kilencven százalékon eveztem végig, s a hajrára is maradt erőm. Pimenta keményen kezdett, de ez nem tört meg, fejben erős vagyok, ennek is köszönhető ez a siker. Ötszázon pedig megint egy olyan mezőnyben tudtam érmet szerezni, amely egy világbajnoki vagy akár olimpiai döntőnek is beillett volna.



Ahogy Nádas és Kopasz, úgy Medveczky Erika (DÉMÁSZ-Szeged) is két számban indult. A négyesük látszatra könnyedén nyert, míg a páros Farkasdi Ramónával (Győr) negyedik lett – századokra a bronztól.



– Nagyon nehéz volt a négyest megnyerni, mert a végén úgy bekötöttünk, hogy majd kiestünk a hajóból – jegyezte meg Medveczky.



– Amennyire jó volt az eleje, annyira nehéz lett a vége. Az elmúlt napokban sokat dolgoztunk azon, hogy technikailag megoldjuk a billegését a hajónak, és jól ki tudjuk evezni magunkat, a legtöbb energiát bele tudjuk tenni az egységbe, ez 350 méterig működött is. Keményebbek voltak Két fiatalember nagy napja volt Plovdivban tegnap K2 200 méteren, ugyanis Balaska Márk (Honvéd) a szegedi Birkás Balázzsal oktatta a mezőnyt.



– Semmi gond nem volt a pályával, megcsináltuk, és mindketten felnőtt Európa-bajnok lettünk U23-asként – magyarázta Birkás.

– Ráadásul csak két tizeddel maradtunk el a nem hivatalos világrekordtól. A másik két dobogós volt már egyaránt olimpiai bajnok, de kemény mezőnyben mi még keményebbek voltunk.



A parakenusoknál a DÉMÁSZ-Szegedből Suba Róbert győzött, míg Varga Katalin az ötödik helyen zárt. A magyar válogatott minden idők egyik legjobb szereplését produkálva 10 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzéremmel zárt Plovdivban.