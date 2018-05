Ásotthalmon is nyert az Algyő

Az ünnepnapi találkozók közül kiemelkedett az Ásotthalom-Algyő találkozó, amelyen ugyan a homokhátiak szereztek vezetést, ám a listavezető fordítani tudott: a szünet után kevésbé a futballról szólt a játék, az Ásotthalom kilenc emberrel fejezte be a meccset, az Algyő pedig feltette az i-re a pontot, és fontos három pontot szerzett. Nem botlott a Csongrád és a Tiszasziget sem, előbbi a Kiskundorozsmát, utóbbi a Deszket győzte le hazai pályán.



Ásotthalom–Algyő 1–3 (1–2)

Ásotthalom, 124 néző. Vezette: Csöngető Endre – közepesen (Barta, Kőhalmi).

Ásotthalom: Czirják 6 – Szabadi 6, Vastag 6, Vojnics-Tunics 5 (Ördögh –), Németh P. 5,5, Hauk 6,5, Major 5-2=3, Mészáros Z. 5,5, Balogh 5,5 (Víg –), Király 5,5-2=3,5, Gyenes 5 (Baji –). Edző: Kószó László.

Algyő: Siska 0 - Bozsóki 7 Szèlpál 7 Pènzváltó 7 Daróczi 7 Takács 7 Bella 7 (Táncos) Sebők 7,5 (Tóth) Kovács 7 Lajkó 7 Lovas 6 (Kiss) Edző: Takács Zoltán.

Gólszerzők: Hauk (25.), ill. Sebők (35.), Bella (45.), Tóth M. (86.).

Piros lap: Király (72.), Major (75.).



Kószó László: – Nagyon fegyelmezetlen helyzetekből kaptunk gólokat egy-nulla után. A második félidőben meddő volt a fölényünk, a két kiállítás végleg eldöntötte a mérkőzést.



Takács Zoltán: – Nagyszerű csapatom van!



Csongrád-Kunság Aszfalt–Kiskundorozsma 3–1 (1–0)

Csongrád, 250 néző. Vezette: Szeles Ádám – jól (Bozóki, Tihanyi).

Csongrád-Kunság Aszfalt: Tóth L. 7 – Bodor 6, Takács J. 6, Kerepeczki 7, István 6 (Kovács S. –), Juhász S. 8, Mészáros 7, Budai 6, Bartucz 6 (Fodor D. 6), Lőrinc 6, Borda 7. Edző: Paksi Péter.

Kiskundorozsma: Ábrahám 6 – Molnár K. 6,5, Mészáros A. 6 (Csamangtó T. 6), Marjanucz 6, Cseh 6,5, Szecskó 6,5, Ottlik M. 7, Szőke 7, Takács A. 6,5, Horváth 6, Géczi 6. Edző: Szabó Zsolt.

Gólszerzők: Juhász S. (46. – 11-esből, 56.), Borda (46.), ill. Szőke (61. – 11-esből).



Paksi Péter: – Hullámzó teljesítménnyel, lélektanilag a legjobbkor lőtt gólokkal sikerült nyernünk.



Szabó Zsolt: – Gratulálok mindkét csapatnak, hogy ünnepnapon is tisztességesen játszottak.



Tiszasziget–Deszk 2–0 (2–0)

Tiszasziget, 150 néző. Vezette: Bán Bence – jól (Szűcs, Lászlai).

Tiszasziget: Szabó G. 7 – Rádi 6,5 (Bálint T. –), Zámbori 6,5 (Juhász Á. 6,5), Rutai 7 (Bernát –), Drágity 7, Deák 6,5 (Mucsi 6,5), Fődi 7, Bálint D. 6,5, Papp P. 6,5, Farkas 6,5, Szarvas 6,5 (Kántor 6,5). Játékos-edző: Bernát Péter.

Deszk: Bata N. 5 – Bürgés 5 (Révész –), Adamov F. 5,5, Varnyú 6, Horváth-Harmat 4 (Cseszkó –), Pióker Ti. 6,5, Németh 6, Pióker Ta. 4 (Gallai 5), Adamov Sz. 5,5, Huszti 4, Győri 4. Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Rutai (3.), Drágity (36.).



Bernát Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést, azonban utána belealudtunk. Megszereztük a számunkra fontos három pontot, megyünk tovább.



Papp Endre: – Gratulálok a Tiszaszigetnek a megérdemelt győzelemhez. A részünkről több is lehetett volna a meccsben, ha a szokásos védelmi hibákat nem követjük el.