Asztalitenisz: bajnokokat avattak

A versenyen belül rendezték a 2017–2018-as megyei csapatbajnokság eredményhirdetését, amely négy osztályban, 38 amatőr együttessel zajlott őszi–tavaszi rendszerben.



Végeredmény, top 24, A csoport: 1. Bácsi Bernát (Volvox), 2. Gyenes Csaba (Szentesi Kinizsi SZITE), 3. T. Nagy Zsolt (Szentes), 4. Csúcs János (Szentes), 5. Szalma Ernő (Volvox), 6. Kerekes Róbert (Volvox), B csoport: 1. Lantos Zoltán (Game Over), 2. Molnár András (MOAC Vad-Ászok), 3. Tanács Bence (ATSK IV.), 4. Andróczki Zalán (ATSK IV.), 5. Győrki László (MOAC Vad-Ászok), 6. Törőcsik Tamás (Szeged AC IV.), C csoport: 1. Csiszár Sándor (MOAC Old Boys), 2. Szuperák Attila (Dinamit), 3. Papp Zsolt (MAVIR Veterans), 4. Kurucz Tibor (MAVIR Veterans), 5. Csorba Csaba (Dinamit), D csoport: 1. Kókai Ákos (ATSK V.), 2. Fervágner Péter (Keljfeljancsi), 3. Budai Imre (Algyő SK II.), 4. Varga B. László (MOAC Fanatix), 5. Siposné Borsos Ilona (Keljfeljancsi). Megyei csapatbajnokság, I. osztály: 1. Volvox, 2. Szentesi Kinizsi SZITE, 3. MOAC Kontrák, II. osztály: 1. Csanyteleki Sportklub, 2. MOAC Vad-Ászok, 3. Game Over, III. osztály: 1. Dinamit, 2. Szatymaz ATSK, 3. MAVIR Veterans, IV. osztály: 1. Reál Margit, 2. Keljfeljancsi, 3. Algyő SK II.