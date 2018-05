Asztalitenisz: véget ér az alapszakasz

Épp a DVTK volt a szegedi együttes riválisa a négyes döntőbe jutásért zajló versenyben, ám az utolsó hétvége előtt már behozhatatlan a Floratom előnye, így idén is biztosan ott lesznek az érmekért zajló végjátékban. A két utolsó alapszakaszmeccs tehát tét nélküli, ennek ellenére a kilencedik Szécsény ellen, valamint Miskolcon is a győzelemért szerválnak majd a Floratom játékosai – no meg azért, hogy szép ajándékot adjanak a 36. születésnapját tegnap ünnepelt Lukács Levente játékos-edzőnek.