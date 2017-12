Asztalitenisztől a fitneszig és vízilabdáig - pályán az utánpótlás

A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U16-os jégkorongcsapata legyőzte a Fradit.

A budapesti Ormai László Sportcsarnokban rendezték meg az asztaliteniszezők országos újonc top 24-es bajnokságát.Az ATSK Szeged színeit Szosznyák Emma, Gajdács Adrienn és Pelyva Boglárka képviselte. Szosznyák a 16. helyen végzett, Pelyva a 19. helyen zárt, míg Gajdács rosszul jött ki a körbeverésből, így 24. lett.A nemzetközi és a hazai korosztályos versenyekről számos érmet, pontszerző helyet hoztak a Szegedi Judo SE versenyzői. Az őszi verseny időszak végéhez közeledve kijelenthető, hogy remek évet zártak.A klub 2018-at előreláthatólag hat korosztályos válogatott kerettaggal kezdi meg.Eredményeik, diák A–B országos bajnokság, Debrecen, 49 kg: 1. Csányi Tamás, 60 kg: 3. Huszta Levente, 45 kg: 2. Selyben Zsigmond, 41 kg: 5. Szabó Konrád. U23-as országos bajnokság, Cegléd, 52 kg: 2. Kopasz Fanni, 73 kg: 5. Tóth Botond. Ifjúsági B országos bajnokság, Győr, 55 kg: 7. Bóka Botond, 73 kg: 1. Ménesi Gergő, 2. Szecsei Viktor, 5. Tóth Botond, +70 kg: 1. Ménesi Beatrix. Nemzetközi ifjúsági verseny, Kisinyov (Moldova), 55 kg: 3. Bóka Botond. Koroska Open nemzetközi serdülő verseny, Siovenj Gradec (Szlovénia), 55 kg: 3. Bóka Botond, +63 kg: 1. Ménesi Beatrix. Diák C országos bajnokság, Százhalombatta, 42 kg: 5. Erdélyi Andor.Edzők: Bacsa Gábor, Kovács Szabolcs, Neu László.A szerbiai Szerbkeresztúron rendezték meg a 13. Sárkány-kupa nemzetközi cselgáncsversenyt, amelyen három ország (Szerbia, Szlovénia és Magyarország) 13 klubjának 102 versenyzője lépett tatamira.A Szegedi Judo Iskola SE eredményei, lányok, 2007-esek és fiatalabbak, aranyérmes: Markó Angéla (34 kg, 2008-as születésű); fiúk, 2007-esek és fiatalabbak, aranyérmesek: Tulkán Csanád (25 kg, 2009-es), Keller Zsombor (34 kg, 2007), bronzérmesek: Tóth-Sági Benedek (28 kg, 2007), Tulkán Dávid (31 kg, 2007), Nagy Botond (38 kg, 2008), Klacsák Ferenc (42 kg), Molnár Miklós (46 kg, 2008); fiúk, 2005–2006-osok, ötödik: Oláh Dániel (38 kg, 2006); fiúk, 2003–2004-esek, aranyérmes: Markó Dávid (34 kg, 2004). Felkészítők: Sirián Attila, Vörös Zoltán, Vörös Péter, Szilágyi Csaba.Remekül zárták az évet a szegedi Phoenix Fitness versenyzői. Hódmezővásárhely adott otthon az országos fit-kid I. osztályú egyéni Grand Prix-nak és a II. osztályú csoportos versenynek. Keresztúri Kata és Kecskés Réka az ötödik, Szabó Vivien a harmadik helyen végzett, Tőkés Laura korcsoportjában országos bajnok lett. Az I. korcsoportban a Fáraó csapat (Bánóczki Jázmin, Domonkos Luca, Cserháti Abigél, Gábor Regina, Szőnyi Noémi) a második, a II. korcsoportos kiscsapatok versenyében a Trespassing nevű formáció (Magyar Janka, Németh Anna, Popik Petra) a negyedik helyen végzett, a nagycsapatoknál versengő BFB (Csizmadia Rebeka, Harmath Zsófia, Kis Boglárka, Pozsár Szonja, Tóth Laura, Szalai Léna) bronzéres lett.Az év idei utolsó fit-kid-versenye Mórahalmon volt, amit a szegedi Phoenix Fitness szervezett. Az I. korcsoportban a Jazz korszakai (Keresztúri Kata, Szabó Vivien, Szőnyi Noémi) a negyedik, a II. korcsoportban a Pink Panther (Gera Dorottya, Kéri Romina, Tőkés Laura) a harmadik helyen végzett. A Lego tagjai (Göröncséri Virág, Keresztúri Kata, Narozsnik Laura, Sisák Barbara, Szabó Vivien, Vidiczki Jázmina) korcsoportjuk legjobbjainak bizonyultak. A BigFree kategóriában az Illuzionisták (Tőkés Laura, Kéri Romina, Gera Dorottya, Krivokapics Katarina, Magyar Janka, Kecskés Réka, Kecskés Lili, Szabó Nóra, Czavalinga Dóra, Tóth Lili) harmadikok lettek. A II./A osztály egyéni versenyében Narozsnik Laura a korcsoport legjobbjának bizonyult, Vidiczki Jázmina harmadik, Sisák Barbara negyedik lett. A III. korcsoportban Szőnyi Noémi, a VII. korcsoportban Magyar Janka nyert.U18, 12. forduló: UTE–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű-DAB 12–0 (4–0, 3–0, 5–0).U16, középszakasz, 2. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Ferencvárosi TC 3–1 (0–1, 1–0, 2–0), a szegedi gólszerzők: Szalai Gergő Bence, Sebők Krisztián Martin, Faragó Marcell.

Orosházi FKSE-Linamar (10.)–PICK Szeged (2.) 25–32 (14–15)Férfi ifjúsági I. osztály, Kelet, 11. forduló.Velky Péter edző: – Jól játszottunk támadásban és védekezésben is. Az első félidőben voltak technikai hibáink, innen a szoros eredmény. A második játékrészben redukáltuk a hibáink számát, így nagyobb különbséggel tudtunk nyerni.PICK Szeged (6.)–Dabas (5.) 25–24 (13–13)Férfi ifjúsági II. osztály, Kelet, 11. forduló.A PICK gólszerzői: Tóth-Molnár 6, Szőke 6, Beszédes 4, Földi 4, Kocsik 3, Molnár 2.Szabó Péter edző: – Az első játékrész egyenlő felek küzdelmét hozta, a második elején meglépett a Dabas, négy góllal is vezettek. Az ezt követő időszakban az idény legszebb hajráját mutattuk be.Az utolsó tíz percet 6–1-re hoztuk, így sikerült a mérkőzést is megnyernünk.Nyíregyháza (2.)–ContiTech FKSE-Algyő (11.) 43–22 (22–9)Férfi ifjúsági II. osztály, Kelet, 11. forduló.A ContiTech FKSE-Algyő gólszerzői: Vass P. 8, Fodor F. 4, Pap N. 3, Molnár B. 3, Kremer, Bálint Á., Kollár, Mészáros.Köröstarcsai KSK (10.)–ContiTech-Makói KC (1.) 27–34 (14–19)Férfi ifjúsági III. osztály, Délkelet, 11. forduló.A legjobb makói góldobók: Szabó R. 10, Sándor 7, Faragó 6, Varga R. 5, Zsiga 4 góllal.Mogyoródon rendezték a Heni Néni Emlékversenyt, amelyen a szegedi ANIL Ritmikus Gimnasztika SE is részt vett. Eredményeik, gyermek 1 csapat: 5. hely, ezüst minősítés (a csapat tagjai: Kajári Izabella, Kis Blanka, Kiss Zoé, Maróti Lívia, Petrács Alexandra, Tóth Eszter), junior 1 csapat: 1., arany (Csányi Orsolya, Gera Henrietta, Farkas Fanni, Farkas Laura, Lakatos Anna), serdülő- csapat: 1., arany (Babos Réka, Csenteri Zita, Gyuris Boglárka, Mangó M. Málna, Tóth G. Dóra), junior 2 csapat: 2., ezüst (Bátki-Fazekas Lenke, Csenteri Zsuzsánna, Ökrös Julianna, Bohr Anna, Riesing Borka).A Szegedi RSE fiatal röplabdázói Budapesten, a mini országos bajnokság aktuális fordulójában szerepeltek. A lányok elsők, a fiúk negyedikek lettek.Eredmények, fiúk: Sümeg-Dabronc– Szeged 0:3, Pénzügyőr–Szeged 0:3, Szeged–Delta RSE 1:2, Szolnok–Szeged 2:0, Dág KSE–SzegedE 2:0. Edző: Kovács Zoltán, Honti Szilárd. Lányok: Emericus KSE–Szeged 0:2, Szeged–UTE II. 2:1, Szeged–Vasas 2:0, Kalocsa–Szeged 1:2, Szeged–UTE I. 2:1. Edző: Dávid Tibor.A Tuti KKSE versenyzői remekül szerepeltek a budapesti nemzetközi rövidpályás gyorskorcsolyaversenyen. A távonkénti, illetve összetett értékelés alapján Tutrai Tamás tanítványai 14 egyéni és egy váltóérmet gyűjtöttek. A fiúváltók junior C-D-E kategóriájában ezüstérmet szereztek, a váltó tagjai Szilágyi Ábel, Gera Márton és Nógrádi Bence voltak. Eredmények, junior E, lányok, Nógrádi Panka: 1 egyéni bronz, 1 egyéni ezüst, összetett 3., Czank- Varga Viktória: 6., Rikk Tímea: 12., fiúk, Jancsó Zalán: 7., Hallósy Dominik: 9., Kardos Kevin: 18., Engedi Dániel: 21. Junior D, lányok, Jancsó Zoé: 11., fiúk, Szilágy Ábel: 3 egyéni arany, összetett 1., Czank-Varga Benjamin: 1 egyéni ezüst, 1 egyéni bronz, összetett 2. Junior C, fiúk, Nógrádi Bence: 3 egyéni arany, összetett 1., Gera Márton: 7., Lengyel Levente: 15., Péter Gergely Dániel: 20., Péter Tamás: 21.Fábián Milán, a Szegedi Úszó Egylet úszója a serdülőválogatott tagjaként vettrészt a közép-európai országok serdülő- bajnokságán a romániai Targovistében. Fábián hat számban állt rajthoz, és hat alkalommal úszott egyéni csúcsot. 400 méter gyorson győzött 4:02,48 perces idővel, a 4×200-as gyorsváltóval ezüstérmes lett. A magyar csapat megnyerte az országok közötti pontversenyt.Szolnok (12.)–Szegedi VPS (13.) 14–9 (4–3, 3–3, 5–2, 2–2)Fiú ifjúsági bajnokság, A csoport, 11. forduló.A szegedi gólszerzők: Szepes 3, Holka 2, Börcsök 2, Rácz-Fodor, Antal.Szolnok (5.)–Szegedi VPS (14.) 10–6 (1–2, 2–1, 4–2, 3–1)Fiú serdülőbajnokság, A csoport, 11. forduló.A szegedi gólszerzők: Mekkel 5, Antal.Szolnok (5.)–Szegedi VPS (6.) 13–11 (4–4, 3–6, 4–0, 2–1)Fiú gyermekbajnokság, A csoport, 11. forduló.A szegedi gólszerzők: Berkó 4, Mikházi 2, Vojnár 2, Kőrrfy, Tanács, Dézsi.Legrand-Szentes (9.)–KSI (1.) 4–11 (1–3, 1–3, 1–3, 1–2)Fiú ifjúsági bajnokság, A csoport, 11. forduló.A szentesi gólszerzők: Yingyi 2, Katona, Bozó.Legrand-Szentes (11.)–KSI (2.) 6–16 (1–3, 4–5, 1–3, 0–5)Fiú serdülőbajnokság, A csoport, 11. forduló.A szentesi gólszerzők: Barna 2, Bozó, Kasza, Korom, Mácsai.Legrand-Szentes (8.)–KSI (1.) 5–21 (1–8, 0–2, 2–4, 2–7)Fiú gyermekbajnokság, A csoport, 11. forduló.A szentesi gólszerzők: Kasza 2, Kudella 2, Rébeli Szabó.