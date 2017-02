Áthatotta életét a sport szeretete

Életét áthatotta a sport iránti érdeklődés és szeretet, amely a kalapácsvetőként töltött aktív időszakát követően vezetői és szervezői tevékenységében teljesedett ki. A szegedi kalapácsvető-iskola tagjaként jó évtizeden át szinte valamennyi meghirdetett versenyen elindult, a 60-as években az országos csapatbajnokságon bajnok lett.



A SZEAC, később SZEOL atlétikai szakosztálya, majd a Szegedi Lelkesedés Sportkör vezetője volt, 2009-től az SZTE sport- és rekreációs bizottságának, illetve a szegedi Senior Atléták Klubjának elnöke lett haláláig.



Emlékét örökre megőrzik korosztályának kalapácsvető sporttársai (Katona András, Somogyi Ferenc, Tóth László, Márkus Imre, Csiky László, Bartha István, Zakar András), a későbbi évek kalapácsvetői (Mocsári Mihály, Balogh László, Almási László), a sportszervezetekben együttműködő segítői (Trényiné Rákóczi Zsuzsa, Vassné Marosváry Mária), akik közül többen is megemlékeztek róla.



– Az Imre elvesztésével keletkezett űrt egyre jobban érezzük majd, mert élete végéig mindennapjaink fontos szereplője volt. A legnehezebb helyzetekben is igazi emberként viselkedett, sokoldalú felkészültségét önzetlenül a közösség javára kamatoztatta. Legendás életszeretete, bátor kiállása és segítőkész hozzáállása révén a sportot szerető fiatalok példaképe lehet – fogalmazott Zakar András.



– Két dolog jut róla eszembe. Az egyik, hogy többször említette: a sporthoz nemcsak lelkesedés, pénz is kell. Hosszú évtizedeken át sportvezetőként ezt a feltételt minden erejével igyekezett biztosítani. A másik a hatvanas évekből származik: egy versenyről jöttünk haza, felszálltunk az akkori kisméretű és gyengén kivilágított villamosra. A két méter körüli termetünk miatt szinte elsötétült a villamos. Egy idősebb utas megdöbbenve kérdezte: „Kik maguk, honnan jöttek, hogy ekkorák?" – mesélte Tóth László.



– Imre nemzetközi tudományos munkája során elemezte az adott ország dobószámainak eredményeit. Tapasztalatait a feljövő tehetségeknél közkincsé tette. Felismerte és kezdeményezte, hogy az egyén adottságaira épülő szakmai, technikai felkészülési tervek készüljenek. Tudományos munkája, a sport iránti elkötelezettsége tette őt követendő példaképnek – mondta róla Somogyi Ferenc.



– Köszönettel tartozom Imre bácsinak és barátjának, Trényi Imrének, hogy egy gyenge és bátortalan gyerekből verseny- zőt neveltek. Példaképemnek tekintettem mindkettőjüket. Elválaszthatatlan barátságukban a sport szeretete és a dobóatlétika népszerűsítése fontos feladat volt. Számos dobóatlétát neveltek, humoros megjegyzéseikkel jó közösséget formáltak a dobópályán és az életben is – fogalmazott Mocsári Mihály.