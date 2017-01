Átléptek a határon

Napi állás



15. BB Mentor-kupa, 2. nap, az élcsoport sorrendje: 1. Alen Kujundzsics (Szpartak) 623, 2. Stevan Zsivkovics (13. Maj) 620, 3. Nikola Popovics (Vojvodina) 610, 4. Házi Márk (Alabárdos-Szegedi TE) 604, 5. Rudolf Balázs (KSV Wien) 596, 6. Karsai Dániel (Alabárdos-Szegedi TE) 588 (tarolás: 204), 7. Hűvös Zsolt (Cegléd) 588 (188), 8. Sziklási Tibor (Marxim TC) 580 fával.

Ám az idei, 15. BB Mentor-kupán rögtön ketten is felülmúlták ezt az értéket: a szerbiai Vojvodina rutinos játékosa, Nikola Popovics (610) és az Alabárdos-Szeged ifjúsági tekése, Házi Márk (604) is átlépett a hatszázas klubba, tegnap pedig újabbak csatlakoztak hozzájuk a szerbiai élvonalban szereplő klubok játékosai közül. Persze mindez még nem jelenti azt, hogy már gondolhatnak a vasárnapi 16-os döntőre, hiszen tavaly például 624 fával lehetett az utolsó helyen bekerülni.Az újszegedi teke- és bowlingcentrum amúgy az ilyenkor megszokott képét mutatja. Magyar, szerb és osztrák rendszámú autók váltották egymást a parkolóban, versenyzők érkeztek és távoztak egyetlen céllal: részt venni és minél jobb eredményt elérni. Mással mivel is lehetne magyarázni, hogy a szegedi, a szegvári vagy az újvidéki sportolók mellett répcelaki, győri, budapesti, salgótarjáni vendégek is játszottak.Ma a selejtező harmadik napja következik újabb 27 tekéssel, az események 11 órakor kezdődnek az újszegedi teke- és bowlingcentrumban.