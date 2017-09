Átment, mit akar az edző: Farkas Márk szerint egyre inkább megismerik egymás erősségeit

Szántai – Coroian, Farkas M., Causic, Zabari – Horváth A. – Molnár J., Nicorec, Pászka, Balázs R. – Zádori. Ez volt a Szeged 2011-Grosics Akadémia kezdője a Merkantil Bank labdarúgó NB II 4–6. fordulójában, és ezen csak egyetlen helyen változtatott legutóbb Supka Attila vezetőedző: Balázs helyett Beke kezdett Nyíregyházán.



Azaz úgy tűnik, megvan a szakmai stáb kezdője, amely ráadásul meghálálja a bizalmat is. Ezen a négy meccsen a nyolc szerzett pont mellett mindössze egy gólt kapott a csapat, azt is 11-esből, és legutóbb még a 3. fordulóban Vácott a mérkőzés 78. percben vette be akcióból az ellenfél Szántai kapuját.



A felsorolt kezdőben a két új játékos, Nicorec és Causic beépítése zökkenőmentes volt, míg a fiatalok közül ezúttal Molnár az, aki egyenletes teljesítménye révén a fiatal szabálynak is megfelelve – a kötelező kettőből Zádori a másik – kapja a lehetőséget.



– Mindenkinek átjött a kereten belül, hogy mit szeretne a szakmai stáb – mondta a Szeged 2011 25 éves csapatkapitánya, Farkas Márk. – Ám hiába mutat mást az előző négy bajnoki, még sincs állandó hely a kezdőben, mindig az adott forma dönti el, hogy éppen ki kap lehetőséget.



A Szeged 2011-GA az előző bajnokságban a legkevesebb gólt kapta, 38 meccsen mindössze 29-szer találtak be az ellenfelek Szántai kapujába.



– Szépen lassan a mostani védekezésünk is kezd hasonlítani az előző szezonéhoz – vélte Farkas. – Persze még egy picit szoknunk kell egymást, az elején talán ez okozott kisebb gondot. A védőnégyesből Zabarival régóta együtt játszom, bár ő sokáig inkább támadó középpályás volt. Ennyi idő alatt azonban nem lehet teljesen megszokni a másikat, de gyorsan haladunk, és egyre jobban megismerjük egymás erősségeit.



A Szeged 2011 vasárnap 16.30-kor a Dorogot fogadja.



– Szeretnénk nyerni, de nehéz dolgunk lesz, hiszen a Dorog szívós alakulat volt az előző szezonban is – tette hozzá végül Farkas Márk.