Átszakadt a gát, végre betalált a Szeged 2011-ben Zádori Krisztián

Bátor a párharcokban. Zádori (kék mezben) a legutóbbi három mérkőzésen három gólt szerzett. Fotó: Budaörsi SC

Megtalálta a gólszerzőcipőjét a Szeged 2011-GA támadója, Zádori Krisztián: az utóbbi három mérkőzésen háromszor volt eredményes.– Szükség volt ezekre a gólokra, mert az edzők és a társak biztattak, ám mivel az első öt mérkőzésen nem voltam eredményes, rajtam volt a nyomás – mondta a legutóbb a Dorog ellen duplázó, míg két fordulóval korábban a Budaörs ellen is betaláló Zádori. – Átszakadt a gát, végre betaláltam: kétszer tipikus centergólt szereztem, hiszen a kapu előtt ziccerben kaptam a labdát, a harmadik gólom pedig lefordulás után 16 méteres lövésből született.A Szeged 2011-GA öt mérkőzésen maradt veretlen: hazai pályán háromszor győzött, idegenben ikszelt.

– Az elején még nem voltunk együtt, nem szoktunk össze, de az utóbbi öt találkozón megtaláltuk a játékunkat – vélte Zádori. – Az alapcsapat kialakult, de a kispadról beszállók is sokat hozzátesznek a játékhoz és az eredményességhez. Stabil a védekezésünk, kemény, agresszív a párharcunk – ez volt jellemző ránk az előző szezonban is. Most annyi változott, hogy más taktikai felállásban lépünk pályára. Egyedüli csatár vagyok, míg az előző idényben volt támadótársam is, a feladatom tehát valamivel könnyebb volt, mint jelenleg, de most meg többet vagyok játékban. Szeretném, ha minél előrébb végeznénk, a gólok számában pedig szeretnék tíz fölé jutni.A szegedi szurkolók már nagyon várják a csapat hazatérését és a stadion felépülését.– Jó lenne a szülővárosomban, Szegeden játszani, ahol a rokonaim rendszeresen járnak meccsekre, igaz, ők Gyulára is eljönnek – nyilatkozta Zádori. – Várjuk már nagyon, az lenne az igazi, és ezt szeretnék a szurkolók is.