Az 50. percben: Barcelona-MOL-PICK Szeged 24-21

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 14. forduló, Barcelona, Palau Blaugrana, 2500 néző. Vezeti: Eliasson, Palsson (izlandiak).P. de Vargas - Tomás 3, D. Mem 6, Sorhaindo, V. Morros, R. Entrerríos 3, V. Rivera 5/2.N'guessan 1, Syprzak 4, Pálmarsson 3, Arino, Gómez 2, Dolenec, Borges.Xavi Pascual.Sierra - Sostaric, Balogh 4, Skube 1, Bánhidi 4, Bodó 2, Källman 3.Sego (kapus), Blazevic, Zubai, Sigurmannsson 6/3, Zsitnyikov 2, Pedro, Srsen 1, Gorbok 2, Fekete B.Juan Carlos Pastor.8, ill. 8 perc.3/2, ill. 2/2.Zsitnyikov a rövidbe kis szögből, 27-26.Bánhidi, 27-25. Időt kér a Barca. N'guessan átlövését védi Sego, Zubai beesik a labdával a hatosra, visszakapják a hazaik. Belemenés Memnél.Blazevic rántja le Pálmarssont, kiállítják a játékvezetők. Rivera hétméteresből, 27-24.Borges szedi le a mezt Bánhidiről, két perc ez is és hetes. Sigurmannsson 3/3 büntetőből, 26-24.Sorhaindo és Bánhidi harcol, hetest kap a Szeged. Sigurmannsson kíméletlen, 25-23. Jól védekezik a Szeged, de Tomás megtalálja a rést a falon a szélről, 26-23.N'guessan bődületes nagy gólt lő, 25-22.Zsitnyikov eladja a labdát, a Barcelona indítását Sigurmannsson akadályozza meg. Időt kér Pastor. Sigurmannsson kínaiból, 24-22.Gorbok lövését védi Vargas, visszakapja a labdát a Szeged, Sorhaindo betenyerelt a hatoson belülre. Morros löki fel Gorbokot, két perc a "jutalma".Balogh ütemtelenül talpról a hosszú alsóba, 24-21. Syprzak ziccerét védi Sego.Skube labdája rossz Zubainak, Rivera az üres kapuba, 24-20.Skube elképesztő labdát labdát oszt ki Bánhidinek, 22-20. Syprzak, 23-20.Gorbok a hosszú felsőbe, 22-19. Pálmarsson ellépi.Bánhidinek magas Skube passza. mem nem tudja megfogni a labdát.Entrerríos megy e Fekete mellett, 22-18.Rivera hetesét kivédi Sierra! Källman fut a falba, ziccer, 21-18.Bánhidi labdáját a kapufára tolja Vargas, oldalt megy ki, marad nálunk. Srsen sípszó után nem adja vissza a labdát, két perc.Mem nagyon jól játszik, már a hatodik gólját szerzi, 21-17. Srsen merész, de Vargast arcon dobja. Marad a Szegednél a labda.Srsen előtt nyílik szét a fal, 20-17.passzívnál támadnak a hazaiak. Syprzak egyedül marad beállóban, 20-16.Tomás pörget, Sego! Gorbok, 19-16.Bánhidi hagyja ki a ziccert.Gorbok kéztörése után először játszik idén a Szegedben. Vargas véd. Pálmarsson lövése beakad, 19-15.Källman a szélről a rövid pattintja, 18-15. Mem lövését védi Sego.Mem parádés lövése a hosszú felsőbe, 18-14.Tomás ziccerét védi Sego, majd Bodó átlövését Vargas.a Barca kezdett, Rivera a szélről mattolja a Sierra helyére érkezett Segót, 17-14.FÉLIDŐ

135 szegedi a lelátón.

Pálmarsson dobja ki a pályáról a labdát. Fél perc van hátra, támad a Szeged. Nem sikerül jól megoldani, kétgólos hátránnyal megyünk a szünetre.Syprzak emberhátrányból, 16-13. Sigurmannsson vajkezű a szélről, 16-14.Bánhidiről állítják ki Dolenecet. Bodó átlövését oldalra üti Vargas.Zsitnyikov veri meg lábbal Dolencet, 14-13. Rivera hetesből, 15-13.Syprzak a kapufára beállóból.Bodó erőből értékesíti a ziccerét, 14-12. Källman szabálytalan Pálmarssonnal szemben, két percet kap a svéd.Zsitnyikovnak nem megy, harmadszor nyer ellene a kapus. Gómez ziccerét védi Sierra. Időt kér a Szeged is.időt kér a Barcelona. Sierra véd, de a kipattanó Gómezé, 14-11.Pálmarsson, 13-11. Zubai marad üresen, Vargas parádés védést mutat be.Dolenec rántja le Zsitnyikovot, csak sárga lap a szlovén átlövőnek. Zsitnyikov lövése ki sem pattan Vargasról.Pálmarsson lő mellé a jobbátlövő pozíciójából.Memmel nem bírnak a szegedi védők, negyedik lövéséből születik gól, hiba nélkül, 11-10. Zsitnyikovot blokkolják, Gómez lerohanásból, majd Sigurmannsson rögtön válaszol, 12-11.Syprzak mattolja Sierrát, 10-9. Bánhidi az alsó sarokba, 10-10.Balogh pattintja be emberrel a nyakán Vargas lábai között, 9-9.Pálmarsson talpról, Sierra olvassa! Rosszul támadunk, de Sierra a helyén van. Bravó!Källman második ziccerét is védi Vargas.Pálmarsson átlövésből, 8-8. Fordít a Barca, Rivera a balszélről, 9-8. Először vezetnek a hazaiak.Entrerríos, 7-7. Kétszer is elszórja a labdát a Szeged, de megússza kapott gól nélkül szerencsére. Balogh veri meg Entrerríost, majd cunderezik Vargas mellett, 7-8.Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hétméterest, 6-7.Tomás cunderezik a szélről Bodót megverve, 6-6.Skube óriási kapufás gólja után 4-6. Entrerríos villan, 5-6. Vargas véd.N'guessant blokkolja Bánhidi, Källman lerohanásból, 3-5. Mem harmadszor, 4-5.Mem lövésébe csak beleérni tud Sierra, 3-3. Bodó a visszapattanó labdát bebombázza a jobbfelsőbe, 3-4.Morrost állítják ki sárga lap után. Bánhidi beállóból, 2-3.Skube nagy labdája, Bánhidi bevágja, 1-2. Mem talpról, Sierra nem számított rá, 2-2.Bodó lép el, Tomás rendezetlen fal ellen, 1-1.Bodó lövését fogja Vargas.Källman ziccerét Pérez de Vargas védi. Sierra Entrerríos lövését tenyereli ki.hosszú szegedi támadás 1 perc 29 másodperc után Balogh talál be, 0-1.a Szeged kezdte a mérkőzést.

Juan Carlos Pastor és Marko Krivokapics Victor Tomasszal beszélget.

Végül Messi góljával nyert a Barcelona az Atletico Madrid ellen. Sok-sok szegedi szurkoló megnézte a rangadót, majd jönnek át szurkolni a kékeknek. 135 szegedi szimpatizáns lesz a lelátón.16.50-kor indult a Novotel Hoteltől a MOL-PICK Szeged a meccsre, 15 perc buszozás után ért a Palau Blaugranához. Éppen félidő volt a Barcelona-Atletico Madrid futballmeccsen, amelyen a katalánok Messi parádés szabadrúgásgóljával vezettek.A magyar együttes éppen az öltözőfolyóra ért, amikor a hazai csapat kijött az öltözőből. Többen baráti öleléssel üdvözölték egymást.

Szombat, 22 óra: Több játékos is délután sétált a városban, ismerkedett Barcelona nevezetességeivel. Remek idő volt, 15 óra környékén 18 fokot mutatott a hőmérő. Az edzés is remek hangulatban telt, a szokásos lábtengócsaták mellett taktikai elemeket gyakorolt a csapat. Friss hír, hogy közel 150 szegedi szurkoló lesz a lelátón. A magyar együttes vezetése egy a keret által aláírt MOL-PICK Szeged mezt adott ajándékba a Futballárium Barcelonának. A "Volános" mez fő helyre kerül majd. Vasárnap 9 órakor lesz ébresztő, ezután reggeli következik. Az A csoport utolsó meccse 19.15-kor kezdődik, a találkozóról a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be. A BL-összecsapást a Sport 1 TV élőben adja.A csapat kipihente magát, a déli ébresztő után a játékosok a hotel körül sétáltak. Most irány a Futballárium, este pedig edzést vezényel Juan Carlos Pastor.

Már a szálláson a csapat. 3.50-kor landolt a gép, 12 órát utazott a MOL-PICK Szeged. Még ezer szerencse, hogy csak vasárnap 19.15-kor van a meccs a Barcelona ellen. Elmarad a reggeli, a délelőtt Futballárium fogadás, 12.30-kor lesz ébresztő. Este pedig edzést vezényel a csapatnak Juan Carlos Pastor.

Itt még mindenki reménykedett. Beszállt a csapat a gépbe, majd kiszállt.

Jó hír! Megnyitották a kaput, így a csapat mehet ismét a géphez. Végül is vacsorázni tudott mindenki.22.45: Nem tudott felszállni a Liszt Ferenc reptérről a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatát is szállító repülőgép. Csúszik a kifutó, így lezárták a fővárosi repteret. A csapat délután 15.30-kor indult el Szegedről, a keret tagja Szergej Gorbok is, az orosz játékos kézsérülése rendbe jött, így visszatérhet a csapatba.A szakmai stáb és a játékosok 20.30-kor ültek le a gépben, majd 22.15-kor kiszálltak belőle, sajnos nem a katalán városban, Barcelonában, hanem Budapesten. Egyelőre a várakozás játssza majd a főszerepet. Több szegedi szurkoló is gépen volt, így ők a csapattal közösen várakoznak a terminálban.